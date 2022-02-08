Türkiye Gazetesi

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Dünya nüfusunun üçte birini etkileyen iyot eksikliğinin önlenebilir zekâ geriliğinin de sebeplerinin başında geldiğini söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Filiz Çalışkan “İyot tiroit hormonunun vücutta yapılabilmesi için olmazsa olmaz elementlerin başında geliyor. İyot alınmadığı veya gerekenden az alındığı durumlarda troid büyümesi ve guatr, hamilelerde düşükler, büyüme geriliği, zekâ geriliği gibi problemlere yol açar” dedi. Türkiye’nin orta ve ciddi düzeyde iyot eksikliğinin yaşandığı, tiroid hastalıklarının sık görüldüğü bir bölgede bulunduğunu hatırlatan Dr. Çalışkan, yetişkin bir kişinin günlük 150 mikrogram iyoda ihtiyaç duyduğunu belirterek “Gebe ve emziren kadınlarda bu ihtiyaç 250 mikrograma kadar çıkıyor. Bu iyot ihtiyacını karşılamak için günlük ortalama bir çay kaşığı sofra tuzu yeterli olacaktır. Onun dışında deniz ürünlerinden, deniz börülcesinden, dereotundan, kabuklu deniz ürünlerinden, yeşil yapraklı sebzelerden, kuru meyvelerden, özellikle kuru erik ve çimlendiriliş baklagillerden karşılayabiliriz. Bunun dışında iyot eksikliğimizi gideren yiyecekler olduğu gibi vücudumuzdaki iyodu da azaltan yiyecekler vardır. Bu yiyeceklerin başında turpgiller, lahana gelir” dedi.

TANSİYON HASTALARI İYOT EKSİKLİĞİ YAŞAYABİLİR

Tansiyon hastalarının da tuz kısıtlaması sebebiyle iyot eksikliği ile karşı karşıya kaldığını ifade eden Dr. Filiz Çalışkan, bu hastaların az miktarda da olsa tuz almalarının gerektiğini söyledi. Ayrıca iyotlu tuzların nemli ortamda, açıkta ve ışık gören kaplarda bekletilmesi ve çok kaynatılmasının iyot oranın düşmesine sebep olduğunu da ifade etti.

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