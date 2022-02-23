Türkiye Gazetesi

Araştırmalara göre bıldırcın yumurtası, tavuk yumurtasından beş kat daha fazla fosfor, dokuz kat daha fazla protein içeriyor. Barındırdığı vitamin ve minerallerle dikkat çeken bıldırcın yumurtasının faydaları da merak ediliyor. Peki, bıldırcın yumurtasının yararları neler, bıldırcın yumurtası neye iyi geliyor? Bıldırcın yumurtası kaç kalori? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

BILDIRCIN YUMURTASI FAYDALARI

- Tavuk yumurtasından daha sağlıklı ve besleyici olan bıldırcın yumurtası, günlük protein ihtiyacının çoğunu karşılıyor. Tüketmeye alışık olmadığımız bu besin bol miktarda B vitamini de içeriyor.

- Bıldırcın yumurtası, iştah açıcı etkisiyle anne ve babaların da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Uzmanlar çocukların bıldırcın yumurtasını düzenli olarak tüketmesi gerektiğini tavsiye ediyor.

- Bıldırcın yumurtası, astım ve bronşit gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılıyor. Ayrıca öksürüğü geçirmek için de oldukça etkili olduğu söyleniyor.

- Potasyum açısından zengin olan bıldırcın yumurtası, vücudu tansiyon, kanser, kalp gibi hastalıklardan korumaya yardımcı oluyor.

- Demir bakımından zengin olan bu besin düzenli tüketildiğinde kansızlığı tedavi ediyor. Bağışıklığı güçlendiren bıldırcın yumurtası, vücutta oksijenin diğer organlara ulaşmasına yardımcı oluyor.

- Bıldırcın yumurtası; safra kesesi ve böbrek sağlığı için önem taşıyor. Bu sağlıklı gıda mesane taşlarının oluşumunu önlemekle kalmıyor, mesane taşlarının parçalanmasına da yardımcı oluyor.

- Saçları parlak hale getiren bıldırcın yumurtası, cilt bakımında da kullanılıyor. Bu faydalı besin düzenli kullanıldığında gözle görülür sonuçlara ulaşmayı sağlıyor.

- Bebek ve çocukların gelişiminde faydalı olan bıldırcın yumurtası, iştahı açıyor; bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor.

BILDIRCIN YUMURTASI KAÇ KALORİ?

1 adet bıldırcın yumurtasının kaç kalori olduğu da merak ediliyor. 1 Adet orta boy bıldırcın yumurtası 22,12 kalori içeriyor. Bıldırcın yumurtası içeriğinde 0,06 karbonhidrat (g), 1,83 protein(g), 1,55 yağ (g), 19,74 sodyum (mg), 18,48 potasyum (mg), 8,96 kalsiyum barındırıyor.

Bıldırcın yumurtası her derde deva Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde yetiştirilen bıldırcınların yumurtası çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

1 adet haşlanmış yumurta kaç kalori? ‘Süper gıda’ olarak tanımlanan birkaç yiyecekten biri olan yumurta; A, B, E ve K vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, çinko, selenyum gibi birçok mineral de içerir. Peki, 1 adet haşlanmış yumurta kaç kaloridir? Yumurta yemek kilo yapar mı, yumurtanın faydaları neler? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları…