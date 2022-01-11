Türkiye Gazetesi

Günlük alınan protein miktarı kaliteli protein kaynaklarından sağlandığında; uyku kalitesini dengeler, kalp sağlığını korur ve daha birçok fayda sağlar. Peki, protein içeren besinler hangileri? İşte et kadar protein içeren yiyeceklerin listesi…

KIRMIZI ET

Kırmızı ette bulunan protein, vücuttaki kas ve dokuların yenilenmesi için gerekli amino asitleri içeriğinde barındırıyor. Çinko ve demir kaynağı olan dana eti, kaslara çok iyi geliyor ve bağışıklığı güçlendiriyor.

YUMURTA

Güne başlamak için en sağlıklı gıdaların başında gelen yumurta, yüksek protein içeren besinlerin başında geliyor. Bir adet haşlanmış yumurtada 13 gram protein bulunuyor. Sporcuların da sıklıkla tercih ettiği bu besin, günlük protein alımını karşılamak için ulaşılması kolay yiyeceklerden biri… Yumurta, hem kansızlığı önlüyor hem de kemikleri güçlendiriyor.

BADEM

En besleyici protein kaynaklarından olan badem tam bir protein deposu. Bademin 30 gramlık porsiyonunda 12 gram protein bulunuyor. Birçok kuruyemişten daha sağlıklı olan bademi uzmanlar düzenli olarak tüketmeyi tavsiye ediyor.

BAKLAGİLLER

Bitkisel bazlı protein kaynakları arasında yer alan baklagillerin faydaları saymakla bitmiyor. Mercimek, fasulye, nohut gibi sağlıklı baklagiller protein içeren besinler arasında yer alıyor. Fasulye ve nohut gibi baklagillerin 100 gramında yaklaşık olarak 16 gram protein bulunurken, mercimeğin 100 gramında ise 9 gram protein içeriyor.

Kurubaklagillerin özellikle protein içeriği bakımından et grubundaki besinlere eş değer olduğu biliniyor.

YOĞURT

Sağlığa birçok faydası bulunan yoğurt; bağırsakları çalıştırıyor, kalp damar hastalıklarından koruyor. Yapısında kaliteli proteinler bulunan yoğurt, birçok vitamin ve mineral de içeriyor. 150 gram yani bir kase yoğurtta 15 gram protein bulunuyor.

KABAK ÇEKİRDEĞİ

Kuruyemişler içinde en fazla protein içeren gıdaların başında bulunan kabak çekirdeği; çinko, magnezyum ve bakır yönünden oldukça zengin. Gece yatmadan önce bir avuç kadar yendiğinde hem rahat uyumayı sağlıyor hem de günlük alınması gereken protein miktarını karşılıyor. Kabak çekirdeğinin 100 gramı 16 gram protein içeriyor.

PEYNİR

Hayvansal protein içeren gıdaların başında peynir geliyor. Kemik erimesini önleyen ve sindirim sistemini düzenleyen peynirin daha birçok faydası bulunuyor. Peynirin 100 gramında 16 gram protein bulunuyor.

PROTEİN TÜKETİMİ GÜNLÜK NE KADAR OLMALI?

Kasların gelişmesinde önemli katkı sağlayan protein, yeterli alınmadığı takdirde kas bağlarında tahribata yol açıyor, bağışıklık sistemini zayıflatıyor.

Günlük alınması gereken protein miktarı, yetişkinlerde, kadınlar için 60 gramken erkekler için 70 gram olması gerekiyor. Günlük 2000 kalorilik bir beslenme programına sahip olan bir kişinin 50 gram protein alması uygun bulunuyor.

Uzmanlar, düzenli spor yapan kişilerin bu miktarı arttırmasını tavsiye ediyor. Bazı hastalıklarda ise günlük alınması gereken protein miktarının kısıtlanması gerekiyor. Dolayısıyla günlük protein ihtiyacı kişinin cinsiyetine, yaşına, fiziksel aktivite gibi birçok duruma göre değişiyor.

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