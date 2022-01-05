Türkiye Gazetesi

Tavuk göğsü, hem kalorisi düşük hem de lezzetli bir besindir. Tavuğun göğüs kısmı diğer bölümlerine oranla daha etli bir yapıya sahiptir. Yine kalori bakımından diğer bölümlere göre daha düşüktür. İster ocakta ızgara yöntemiyle ister fırında pişirilerek tüketilebilir. Tavuk göğsünün hem kalorisi hem de besin değerleri diyet ve spor yapan kişiler tarafından merak edilir.

TAVUK GÖĞSÜ KAÇ KALORİDİR?

100 gram tavuk göğsü 120 kaloridir.

200 gram tavuk göğsü 240 kaloridir.

250 gram tavuk göğsü 300 kaloridir.

30 gram yani köfte büyüklüğündeki tavuk göğsü ise 45 kaloridir.

Tavuk göğsünün derisiz tüketimi kalorisi az olması sebebiyle hem öğlen hem de akşam yemeklerinde tercih edilebilir.

100 GRAM TAVUK GÖĞSÜ BESİN DEĞERLERİ

Tavuk eti, yağ oranı düşük olduğu için özellikle spor yapanların ve kilo verme sürecinde olan kişilerin tercih ettiği besinler arasında yer alır. Tavuğun tüketeceğiniz bölümüne göre besin değerleri de değişebilir. Yağda kızartılmış tavuğun haşlanmış tavuktan hem kalorisi hem de besin değeri epey farklıdır. Tavuğun but kısmına göre göğüs kısmı daha az yağlıdır.

100 gram haşlanmış tavuk göğsünün besin değerleri şu şekilde sıralanabilir:

Karbonhidrat 0 gram, protein 25.45 gram, yağ 0.76 gram, lif 0 gram, kolesterol 71 mg, sodyum 78 mg, potasyum 357 mg, kalsiyum 15 mg, vitamin A 18 mg, vitamin C 0 mg

100 gram ızgara tavuk göğsünün besin değerleri ise şöyledir:

Karbonhidrat 0 gram, protein 30.54 gram, yağ 3.17 gram, Lif 0 gram, kolesterol 104 mg, sodyum 52 mg, potasyum 391 mg, kalsiyum 5 mg, vitamin A 32 mg, Vitamin C 0 mg, Demir 0.45 mg

TAVUK GÖĞSÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

Tavuk göğsü içeriğinde birçok vitamin ve mineral barındırır. A, B, D vitaminleri ve demir, çinko, selenyum, fosfor gibi mineraller yönünden zengindir.

Tok tutma özelliği sayesinde kilo vermeye destek olur. Yüksek oranda lif içerir, aynı zamanda metabolizmayı da hızlandırır.

Beyindeki seratonin miktarını arttırır. Bu yönüyle ruhsal problem yaşayanlar ve depresif ruh halinde olanların beslenme listesinde yer alması gereken besinlerin başında gelir.

Bol protein içerir. Bu özelliğiyle yaşlılarda ve kadınlarda kemik erimesi riskinin önüne geçer.

Düzenli olarak tüketilmesi vücuttaki kas oranının korunmasına katkı sağlar.

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