Türkiye Gazetesi

Hemen hemen herkesin sıklıkla tükettiği yumurta, protein kaynağı besinlerin başında gelir. Yumurtanın içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller kadar kalorisi de merak edilir. İşte yumurtanın besin değerleri ve kalorisi hakkında merak edilenler…

YUMURTANIN BESİN DEĞERLERİ

Yumurta sarısı ve beyazı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Yumurtanın sarısı birçok vitamin ve yararlı yağları içerirken, beyaz kısım ise protein deposudur. Yumurtanın besin değerleri ise şu şekilde sıralanabilir:

1 adet haşlanmış yumurta, 0, 3 gr. karbonhidrat içerir.

1 adet haşlanmış yumurta, 6, 2 gr. protein içerir.

1 adet haşlanmış yumurta, 5, 4 gr. yağ içerir.

ORTA BOY HAŞLANMIŞ YUMURTA KAÇ KALORİ?

Yumurtanın besin değerlerinin yanı sıra “1 adet haşlanmış yumurta kaç kalori” sorusu da merak edilir. Yumurtanın sarı ve beyaz kısımlarının kalori miktarı farklıdır. Ortalama boyda 1 adet haşlanmış yumurta 75 kaloridir. Yumurtanın sarısı 60 civarında iken, beyazı ise 15 kalori içerir. Az yağda pişirilmiş 1 adet yumurta ise yaklaşık 95 kalori civarındadır.

YUMURTA KİLO YAPAR MI?

Haşlanmış yumurtanın insan vücuduna birçok faydası bulunur. Kas ve kemik gelişiminde rol oynar, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Sporcuların beslenmesinde mutlaka bulunan ve protein deposu olan yumurta haşlanmış tüketildiğinde kilo aldırmaz.

Diyetisyenler de besin değeri yüksek olduğu için sağlık açısından günde 1 adet haşlanmış yumurta yemenin kilo aldırmayacağını belirtiyor. Ancak yine de kilo almaktan korkanlar yumurtanın yalnızca beyazını tüketebilir.

Yumurtanın haşlanmış olarak tüketilmesi neredeyse tüm diyetlerde önerilir. Kolesterolü yüksek olan kişiler ise yumurtayı dikkatli tüketmelidir.

Uzmanlar yumurtanın anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan tüm besin öğelerini bulunduran tek besin kaynağı olduğunu söylüyor.

HAŞLANMIŞ YUMURTANIN FAYDALARI

- Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Kas ve kemik gelişiminde etkili rol oynar.

- Yüksek oranda protein içeriği sebebiyle kaslara faydalıdır.

-Göz sağlığı için de oldukça yararlıdır. Göz bozukluğu yaşayan kişilerin düzenli olarak yumurta tüketmesi önerilir.

- Kalp ve beyin sağlığını korur.

- Hafızayı güçlendirir.

Uzmanlar uyarıyor: Grileşen yumurtayı yemeyin Yumurtayı fazla haşladığımızda etrafında gri-yeşil, görüntüsü hoş olmayan bir halka oluşuyor. Pişirilme süresi ve şekillerine dikkat edilmeyen yumurta, faydasını kaybediyor. Uzmanlar yumurtayı bu şekilde yemeyi tavsiye etmiyor.

Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem 55 yıldır tavuk yetiştiriciliği yapan ‘yumurta ustası’ Cahit Şahin, yumurtanın taze olup olmadığını test etmek için görülmemiş bir yöntem kullanıyor. Şahin, avucunun içine alıp üst üste tuttuğu 3 yumurtadan ortadakinin döndüğünü ve bu şekilde yumurtanın taze olduğunun anlaşıldığını belirtiyor. Bu yöntemin yumurtayı sallamaktan daha etkili olduğunu savunan Şahin’e göre dönmeyen yumurtanın tazeliğinden şüphe etmek gerekiyor.