Türkiye Gazetesi

Patates kızartması hem çocuklar hem de büyükler tarafından severek yenen atıştırmalıkların başında gelir. Ancak patatesin kendisi zaten karbonhidrat deposudur, bol yağ ile birleşip kızartıldığında ise kalorisi iki katına çıkar.

Orta boy bir patatesin kalorisi bir dilim ekmeğe eş değerdir. Pişirme yöntemi patatesin kalorisini belirlemekte oldukça önemli. 1 kase, yaklaşık 80 gram kızarmış patates yaklaşık 250 kaloridir. Patatesi kızarttığında besin değerleri kaybolur, bu nedenle patatesi kızartmak yerine haşlayarak tüketebilirsiniz. Üstelik haşlanmış patates, glisemik indeksi düşürür ve kan şekerini de dengede tutar. 1 adet orta boy haşlanmış patates ise yaklaşık 100 kalori değerindedir.

1 gram (1 adet) patates kızartması 3 kaloridir.

15 gram (1 avuç) patates kızartması 45 kaloridir.

25 gram (1 küçük boy) patates kızartması 75 kalori civarındadır.

80 gram (1 orta boy) patates kızartması yaklaşık 210 kaloriye eş değerdir.

80 gram yani bir porsiyon patates kızartması 210 kaloriye eş değerdir. Bu kaloriyi yakmak için yaklaşık 2 saat tempolu şekilde yürümek gerekir.

FIRINDA PATATES KIZARTMASI KAÇ KALORİ?

Fırında patates kızartması da pek masum sayılmaz. 100 gram fırında patates kızartması yaklaşık 90 kaloridir. Bu kaloriyi yakmak için yarım saat tempolu şekilde yürümek gerekir.

DİYETTE PATATES KIZARTMASI YENİR Mİ?

Patates kızartması özellikle ketçap, mayonez gibi soslar eşliğinde yendiğinde kilo almak kaçınılmazdır. Yağda kızartılarak tüketilen patates kızartmasının kilo aldıracağına şüphe yoktur ancak diyette patates kızartması diyette öğün değiştirilerek yendiğinde kilo aldırmaz. 1 kase patates kızartması yediğinizde o gün tüketeceğiniz iki dilim ekmekten vazgeçmeniz gerekir. Kızartmanın yanında yoğurt veya ayran tüketilebilir. Sağlığa verdiği zararı en aza indirmek için ise sonrasında bir bardak limonlu su içilebilir. Patates kızartmasının sürekli tüketilmesi kabızlığa ve bağırsak tembelliğine yol açar, bu nedenle ölçülü ve seyrek yemekte fayda vardır.

PATATES KIZARTMASI KİLO ALDIRIR MI?

Kızartılırken içine çektiği yağdan dolayı patates kızartması, kilo alımına direkt etki eder. Patates tek başına bile kalorisi yüksek gıdaların başında gelir. Bir de kızartıp yediğinizi düşünün... Patatesi yağda kızarttığınızda hem kalorisini iki katına çıkarırsınız hem de kızartarak içindeki vitamin ve mineralleri yok edersiniz. Patatesin püresini, salatasını ve ezmesini diyet yaparken kısıtlı miktarda yiyebilirsiniz. Ancak patates kızartması özellikle fazla yendiğinde kilo almak kaçınılmaz olur.

Kızartmalarda kalp yetmezliği riski Günümüzde kızarmış gıda tüketimine bağlı ortaya çıkan kalp hastalıklarının yaygınlaştığını söyleyen Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rıza Kaya, yakın zamanda Çin de yapılan geniş çaplı bir araştırmanın haftada 114 gram ek kızartma yiyenlerde kalp yetmezliği riskinde yüzde 37 oranında artışa sebep olduğunu gösterdiğini belirtti.

"Kızartma" hastalıklara davetiye çıkarıyor'' Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim görevlisi Esma Aksoy Kendilci, fazla yağ tüketiminin kanser riskini artırarak birçok hastalığı tetiklediğini söyledi.