Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay'ın sağlıklı beslenme önerileri herkes tarafından takip ediliyor. Her programda ya da sosyal medyada zeytinyağının faydalarını anlatan Canan Karatay, obeziteye karşı sağlıklı yaşamı destekliyor. Bazı önerileri herkes tarafından kabul görmese de dikkatle takip edilen Canan Karatay, zeytinyağının önemini şöyle vurguluyor:

"ANA SÜTÜNÜN AYNISIDIR"

"Doğal ve işlenmemiş zeytinyağı ana sütünün aynısıdır. Ana sütünün bir zararı var mı? Doğanın bize bahşettiği ana sütüdür."

CANAN KARATAY'DAN ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Kanser hücrelerini öldürdüğü laboratuvarda gösterildi. Kanseri önlüyor

Karaciğer yağını giderir

Mide ülserini önlüyor

Antioksidan kaynağıdır

Tüm vücut hücrelerini etkiler

Zeytinyağı kilo aldırmaz

ZEYTİNYAĞI NASIL TÜKETİLMELİ?

İçebilirsiniz, Türk kahvesi fincanıyla içebilirsiniz, köfteye katabilirsiniz, salataya koyabilirsiniz.

Canan Karatay'dan oruç tutan şeker hastalarına iftar tavsiyesi Ramazan ayında şeker hastaları için kan şekeri seviyesini dengeleyecek besinler tüketmenin önemli olduğunu vurgulayan Canan Karatay iftar için tavsiyede bulundu.

İsmini belki de ilk kez duyacaksınız… Canan Karatay açıkladı: İşte dünyanın en sağlıklı besini Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı besinini açıkladı. Kalp sağlığı ve kolesterole iyi gelen gıdalar hakkında bilgi veren Karatay, ‘dünyanın en sağlıklı yemeği’ olarak nitelendirdiği besini açıkladı. Karatay bu besinin ‘ışgın bitkisi’ olduğunu söyleyerek Türkiye’de bolca bulunduğunu vurguladı.

Canan Karatay 'en tatlı zehir' diyerek uyardı: Karaciğeri mahveder Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü Canan Karatay şekerin en tatlı zehir olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu.