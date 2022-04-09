Türkiye Gazetesi

Pendik’te annesi tarafından sokağa terk edilen ve Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz’ın sütannelik yaptığı Nisa Mihriban bebeğin sağlık durumu hakkında hastane tarafından son dakika açıklaması yapıldı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Nisa Mihriban bebeğin hastanenin çocuk yoğun bakım kliniğindeki takip ve tedavisinin mekanik ventilatöre bağlı olarak devam ettiği aktarıldı.

KRİTİK DURUMU DEVAM EDİYOR

Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebeğin dün ağrılı uyarana deserebre yanıt verdiği belirtilen açıklamada, "Bu gelişmeyle birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru, 4'e yükselmiştir. Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmiş olması umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlığına kavuşması için tüm imkanlar seferber edilmiştir." denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nisa bebekten sevindirici haber olduğunu, hastaneye kaldırıldıktan sonra ilk kez, ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini ifade etmişti.

Bakan Koca açıkladı, Nisa bebekten sevindiren haber var Sağlık bakanı Fahrettin Koca, Nisa bebeğin ilk kez ağrılı uyaranlara bilinçli olmasa da tepki verdiğini söyledi.

Nisa Mihriban bebeği sokağa bırakan vicdansız annenin ailesinden ses çıkmıyor İstanbul Pendik’te 3 aylık bebeğini sokağa terk ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Ebru S.’nin Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşadığı ortaya çıktı. Ailesi ise sırra kadem bastı.

Nisa bebeğin annesinin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra gidip kontrol etmiş Türkiye'nin konuştuğu Nisa Mihriban bebeğe adını veren ve süt annelik yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Kayalı Durmaz ilk kez konuştu. Öte yandan bebeği terk eden biyolojik anne iki gün sonra kontrol etmeye gitmiş.