Türkiye Gazetesi

Glokom, orta yaş ve üzerinde daha sık görülen sinsi bir hastalık. Peki, glokom neden olur, kesin bir tedavisi var mı? Prof. Dr. Emrah Altıparmak, konuyla ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.

KALICI HASAR MEYDANA GELEBİLİR

“Glokom, çok nadir olarak çocuk veya bebeklerde de görülebilir” diyen Prof. Dr. Emrah Altıparmak şöyle konuştu:

“Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı bir raporda 2020 yılında dünyada 40-80 yaş arası 76 milyon kişide glokom hastalığı olduğu bildirilmiştir. Bu rakamın 2030 yılına gelindiğinde 95 milyona çıkması beklenmektedir. Glokom hastalığında göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan görme sinirinde (optik sinir) kalıcı hasar meydana gelir.”

KÖRLÜĞE NEDEN OLABİLİR

Glokom hastalarının önce yan alanlardaki görmelerini, hastalık ilerledikçe de merkeze doğru görmelerini kaybettiklerini söyleyen Emrah Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü:

“En son aşamada merkez görme de kaybedilir ve körlük gerçekleşir. Önce kenar görmeyi azalttığı için hastalar ilk başta hastalığın varlığını fark edemeyebilir. Bu nedenle düzenli kontrollerin önemi büyüktür. Özellikle ailede glokom öyküsü olan kişiler glokom gelişmesi açısından daha büyük risk altındadır. Bu kişilerde düzenli göz muayeneleri daha da büyük önem taşır. Bu kişilerin 40 yaşından itibaren her yıl, aile bireylerinde glokom olmayan kişilerin de 40-50 yaşları arasında iki yılda bir, 50 yaşından itibaren de her yıl göz kontrollerini olmaları tavsiye edilir.”

ERKEN TEDAVİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Glokom hastalığının tedavisinde amacın kötüye gidişi durdurmak olduğunu aktaran Emrah Altıparmak, kaybedilmiş olan görmeyi geri getirmenin mümkün olmadığını söyledi. Hastalığın erken tanısının çok önemli olduğunu belirten Altıparmak şunları söyledi:

“Hastalığın ilerlemesini başarılı ile durduran tek tedavi göz içi basıncının düşürülmesidir. Bu genellikle göz damlaları ile sağlanır, damlaların yetersiz kaldığı bazı olgularda ise glokom ameliyatları devreye girer. Glokom tedavisinde çok sayıda damla kullanılabilir. Damlalar genellikle yan etkilerinin azlığına, hastaya uygunluğuna ve hastanın göstereceği uyuma göre tercih edilir. Tek bir damla ile sonuç alınamadığında bazen 2, bazen 3 göz damlası birlikte kullanılır. Hastaların damlalarını düzenli kullanması çok ama çok önemlidir. İlaçlara ara verilmesi veya düzensiz kullanılması görme sinirinde var olan hasarı artıracaktır. Unutulmamalıdır ki glokom tedavisi ömür boyu sürecek bir tedavidir.”

Sinsi ve ilerleyici bir hastalık: Glokoma dikkat! ‘Göz tansiyonu’ veya halk arasında ‘karasu hastalığı’ olarak adlandırılan glokom, göz sinirinin hasarıyla karakterize olan ve kalıcı görme kaybına sebep olabilen bir hastalıktır. Peki, glokom neden olur? Erken teşhis ile görme kaybını önlemek mümkün mü?

Dünya çapındaki en yaygın ikinci körlük nedeni: Glokom Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdem Dursun, düzenli görme muayenesi ve göz tansiyonu ölçümleri ile çok sayıda insanın glokom körlüğünden kurtarılabileceğini belirtti.