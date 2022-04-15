Türkiye Gazetesi

Ülkemizde her yıl Nisan ayının ikinci haftası, kalp hastalıklarının önlenmesi ve topluma sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amacıyla Kalp Sağlığı Haftası olarak kutlanıyor. Kalbimizi korumak için ise sağlıklı beslenmek şart. Tam da bu noktada Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, kalp sağlığı adına ton balığı tüketmek gerektiğini vurguluyor. İşte konunun uzmanından tavsiyeler…

BİRÇOK VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI

Sağlıklı beslenme deyince akla ilk gelen gıda olan balık; içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde kalp hastalıklarından korunmaya ve bağışıklığın güçlenmesine yardımcı oluyor. Omega-3 yönünden çok zengin bir balık türü olan ton balığı ise, aynı zamanda insan sağlığı için en yararlı doğal protein kaynaklarından biri. Omega-3’ün yanı sıra potasyum, magnezyum, çinko, selenyum, fosfor, demir gibi mineraller ile B12, A, B, D ve E vitaminlerini de içeren ton balığı; bu özellikleri sayesinde bağışıklığı destekliyor ve birçok hastalığa karşı koruyucu katkı sağlıyor.

DOĞAL VE KORUYUCUSUZ OLANLAR SATIN ALINMALI

Ton balığının etkilerinden en iyi şekilde yararlanmak için ürün seçiminde dikkatli olmak gerekiyor. Sofranızda ailenizle birlikte güvenle tüketebilmeniz için açık denizlerin derin ve tertemiz sularında yetişmiş, doğal, katkısız, koruyucusuz, taze ton balıklarını tercih etmelisiniz.

SAYISIZ FAYDASI SEBEBİYLE HAFTADA İKİ KERE TÜKETİLMELİ

Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, her yaş grubunun ton balığı tüketmesinin tavsiye edildiğini belirtiyor:

“Balık; içerdiği Omega-3 yağ asitleri sayesinde, diğer birçok önemli faydasının yanı sıra kalbinizin korunmasına yardım ediyor. Araştırmalar gösteriyor ki; beslenme rutininize ekleyeceğiniz balık, kalp hastalıklarına yakalanma riskinin azalmasına destek oluyor. En yüksek oranda Omega-3 içeren balık türleri arasında başı çeken ton balığı; kolesterol ve yüksek tansiyon gibi risklere karşı kalbi koruyor. Kalp ritminin düzenlenmesine, kanın pıhtılaşmasının azalmasına ve felçten kalp krizine kadar birçok ciddi sağlık sorununun önlenmesine yardımcı oluyor. Öte yandan çinko, selenyum, C vitamini ve magnezyum içeriğiyle bağışıklık sistemini destekliyor. Serbest radikallerle savaşarak kanserden korunmaya katkı sağlıyor. Dünya Sağlık Örgütü dahil birçok otorite, sayısız faydası sebebiyle haftada en az iki kez ton balığı tüketilmesini tavsiye ediyor.”

KİLO KONTROLÜNE DE YARDIMCI OLUYOR

Kalp sağlığının korunmasında kilo kontrolünün de çok önemli olduğunu vurgulayan Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit, “Ton balığı, düşük kalorisi, yüksek protein ve besin değerleriyle, kilosunu ve sağlığını korumak isteyenlere lezzetli bir çözüm sunuyor” diyor.

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