Türkiye Gazetesi

Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de dikkat çeken bir karara imza attı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin, bitkisel ithalatta yetkili 44 il müdürlüğüne yazı gönderildi.

Avrupa Birliği Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Bildirimi (RASFF) ve INFOSAN'dan alınan bildirimlerde, dünya genelinde Salmonella Typhimurium salgını yaşandığı, salgın kaynağının Kinder markalı çikolatalı ürünler olduğu, riskli ürünler ve parti numaralarının toplatıldığı hakkında Türkiye'nin bilgilendirildiği belirtilen yazıda, söz konusu bildirimlerde belirtilen riskli ürünlerin parti numarası ile birlikte resmi kontrollerin gerçekleştirilmesi amacıyla iletildiği bildirildi.

YÜZDE 100 SALMONELLA ANALİZİ YAPILMASI KARARI

Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Avrupa'da bazı ülkelerde salmonella salgınıyla arasında bir bağlantı olduğu şüphesiyle Kinder çikolata ürünleri geri çağrılmıştı.

Salmonella belirtileri arasında ishal, mide bulantısı, kusma ve ateş yer alıyor.

Kinder krizi büyüyor! Sürpriz yumurtaları üreten fabrika kapatıldı Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu. Son olarak Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı.

Kinder'den sonra şimdi de Nestle… Avrupa alarmda! Tehlikeli bakteri nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olduğu düşünülerek İngiltere’de çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanmış, bundan dolayı çikolataların bir kısmının toplandığı açıklanmıştı. Şimdi de Fransa, Nestle markası olan Buitoni pizzalarda ortaya çıkan bakterilerle çalkalanıyor. E.coli bakterisi içerdiği için geri çağrılan Nestle grubuna ait Buitoni marka donmuş pizzaların, ülke genelinde 48’i çocuk 50 kişiye bakteri bulaşmasına, 2 çocuğun ölümüne sebep olduğu bildirildi.

Kinder Sürpriz yumurtalarda bakteri alarmı! Türkiye’deki ürünlerde var mı? Şirketten açıklama geldi Kinder Sürpriz yumurtalarla bağlantılı olduğu düşünülerek İngiltere’de çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlandı. Bundan dolayı çikolataların bir kısmının toplandığı açıklandı. Peki, Türkiye’deki Kinder Sürpriz ürünlerinde salmonella bakterisi var mı? Ferrero Çikolata Türkiye’den konuyla ilgili beklenen açıklama geldi.