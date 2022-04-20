Türkiye Gazetesi

Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu.

SALMONELLA ANALİZİ YAPILMASI KARARI

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü de dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Yazıda, "Salgının ülkemize sıçramasının önlenmesi amacıyla ikinci bir talimata kadar, menşe ayrımı yapılmaksızın, Kinder markalı ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

“ÜRÜNLERİMİZİN GÜVENLİ OLDUĞU TEYİT EDİLMİŞTİR”

Ferrero Türkiye tarafından Kinder ürünleri ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 19.04.2022 tarihli açıklamasına istinaden bir bilgilendirme yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, piyasada bulunan Kinder ürünleri ile ilgili gerekli tüm resmi kontroller yapılmış olup, ürünlerimizin güvenli olduğu teyit edilmiştir. Sürecin başlangıcından beri Ferrero Türkiye olarak Bakanlık ile işbirliği içerisinde hareket etmekteyiz. Bakanlığın 19.04.2022 tarihli açıklaması ve bu kamuoyu duyurumuz ile yanlış anlaşılmaları düzeltmiş olmayı ümit ediyoruz. İthalat prosedürünün bir parçası olarak, mikrobiyolojik analiz sıklığının arttırılması, Bakanlığın görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılan mutad bir uygulamadır. Ferrero Türkiye Çikolata olarak tarafımızca ithal edilen ve piyasaya sunulan tüm Kinder ürünlerinin güvenli olduğunu bir kez daha kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Kinder krizi büyüyor! Sürpriz yumurtaları üreten fabrika kapatıldı Avrupa’da birkaç ülkede salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulunmuştu. Son olarak Belçika Gıda ve Tüketici Ürün Güvenliği Kurumu (FAVV) , ürettiği Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunan Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı.

Kinder sürpriz yumurtadan sonra peynirde de bakteri çıktı İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görülmüş, salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılmıştı. Sürpriz yumurtaların geri çağrılmasının ardından Fransa’da Lactalis grubuna ait peynirler de ‘listeriya bakterisi’ bulaşması nedeniyle geri çağrıldı.

Aileler dikkat: Kinder Sürpriz yumurtadan salgın çıktı! Geri toplatılıyor, işte nedeni… İngiltere'de 60'tan fazla çocukta salmonella salgını görüldü. Salgının Kinder Sürpriz yumurtalarıyla bağlantılı olabileceği nedeniyle yumurtalar toplatılıyor. Öte yandan çikolata üreticisi Ferrero, uyarı olarak satılmayan bazı Kinder Sürpriz çikolataları geri çağırırken, alan kişilerin de tüketmemesi uyarısında bulundu. Salmonella bakterisi tedavisi iyi yapılmazsa ve sıvı elektrolit dengesi zamanında yerine getirilmezse hastalık ölümcül olabiliyor.