Türkiye Gazetesi

Yapılan testler, sağlık çalışanı kadının Aralık sonunda Delta, Ocak ayında ise Omicron varyantına yakalandığını gösterdi. Araştırmacılara göre bu vaka, Covid atlatmış ve tam olarak aşılanmış olsanız bile yine de enfekte olabileceğinizi gösteriyor.

BBC'nin haberine göre, İspanyol sağlık çalışanı, ilk pozitif PCR testinden sonra herhangi bir semptom göstermedi, ancak üç haftadan kısa bir süre sonra öksürük ve ateş gibi belirtiler gösterdi, bu da onu başka bir test yaptırmaya sevk etti.

Testler daha fazla analiz edildiğinde, hastanın iki farklı koronavirüs suşu tarafından enfekte olduğunu gösterdi.

Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'ndeki bir sunumda konuşan Dr. Gemma Recio, söz konusu vakayla birlikte Omicron'un "diğer varyantlarla doğal bir enfeksiyondan veya aşılardan elde edilen önceki bağışıklıktan kaçabileceğini" söyledi.

AŞILANMIŞ KİŞİLER YENİDEN COVİD'E YAKALANABİLİRLER

Öte yandan Dr. Recio, “Başka bir deyişle, Covid-19'a yakalanan kişiler, aşıları eksiksiz olsa bile yeniden enfeksiyona yakalanabilirler” dedi.Dr. Recio, yine de, aşıların ciddi hastalığa ve hastaneye yatışa karşı koruma sağladığının altını çizdi.

Tamamen aşılanmış kişilerde yeniden enfeksiyonların izlenmesinin önemli olduğunu belirten Dr. Recio, aşılardan kaçan varyantların araştırılması gerektiğini belirtti.

Çok daha bulaşıcı olan Omicron varyantı, Aralık 2021'de ortaya çıkmıştı. Bununla birlikte vaka sayılarında belirgin bir artış yaşandı. Mart ayının başlarında da Omicron'un BA.2 ismi verilen başka bir versiyonu tespit edildi ve yine vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu oldu.

Bilim adamları ise eninde sonunda herkesin yaşamları boyunca iki ya da daha fazla kez koronavirüse yakalanacağını tahmin ediyor.

Dikkat: Çocuklarda vakalar patladı! Gizemli hepatit virüsü yayılıyor… Şimdi de başka bir ülkede ortaya çıktı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde İngiltere'de 74 çocukta, sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini bildirmişti. İsrail’de de aynı virüs patlak verdi. Yetkililer, 12 çocukta görülen ve enfeksiyon sebebi belirlenemeyen hepatit virüsünün ortaya çıktığı açıkladı.

Covid-19'da yeni bir dalga mı geliyor? Uzmanlar ilk belirtisini açıkladı Koronavirüste Omicron'un yerini hızlı yayılan ancak etkisi hafif olan XE varyantı alıyor. Bu varyantın en belirgin semptomu boğaz ağrısı.

Covid-19 gençlerde beyin sisi bırakabilir Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, "Üniversitemizde yaptığımız bir araştırma, 30 yaş altı gençlerin Covid-19'u hafif belirtilerle atlatsa da hastalık sonrası zihinsel yeteneklerinde etkilenme olabileceğini gösterdi." dedi.