Türkiye Gazetesi

Dilinizdeki olağandışı durumlar, vücudunuzdaki bir sağlık sorununun göstergesi olabilir. Hatta bu işaretlerin bazıları koronavirüsün belirtisi bile olabilir. Dilinizde renk değişimi varsa veya olağandışı herhangi bir şeyle karşılaşırsanız bir uzmana ya da diş hekimine görünmelisiniz.

BEYAZ LEKELER

Dilinizdeki beyaz lekeler, mantar enfeksiyonuna sahip olduğunuz anlamına gelebilir.

Bu lekeler lökoplaki adı verilen bir durumla bağlantılı olabilir. Lokoplaki ağız içini kaplayan kabarıklık olmaksızın renk değişimi şeklinde ortaya çıkan lezyonlardır.

Uzmanlar, “Ağzınızda kaybolmayan beyaz bir leke varsa, bir diş hekimine veya pratisyen hekime kontrol ettirin” diyor.

PARLAK KIRMIZI DİL

Parlak kırmızı dil, çocuklarda görülen ciddi ve nadir rastlanan bir hastalık olan Kawasaki rahatsızlığının bir belirtisi olabilir. Bununla birlikte, dilinizin pürüzsüz ve kırmızı olduğunu fark ederseniz, bu durum B vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir.

DİLDEKİ TÜYLENMELER

Dilin yüzeyinde bazen tüylenmeler meydana gelebilir. Bu durum endişe verici bir rahatsızlığın işareti olabilir. Çoğunlukla orta yaş insanlarda görülen dildeki tüylenmenin oluşum nedeni, ağız içerisinde ortaya çıkan çürüme ve mantarlardır.

Dişlerde, diş etlerinde, dilde veya bademcikte bakteri veya mantar oluşumu varsa, dilde tüylenme oluşabilir. Bu durumda mutlaka bir uzmana görünmelisiniz.

DİLDE YANMA HİSSİ

Sıcak bir içecekle dilinizi yakmış gibi hissediyorsanız veya ağzınızda yinelenen bir metalik tadı varsa, bu sinir sistemi sorunlarının bir işareti olabilir. Bu durum midede reflü veya diyabet ile bağlantılı olabilir.

DİL KASLARININ İSTEMSİZ ŞEKİLDE KASILMASI VEYA GEVŞEMESİ

Covid-19'un ağız sağlığı ile en sık görülen semptomu, genellikle tat kaybının eşlik ettiği ağız kuruluğudur.

Ayrıca koronavirüsün varlığında çiğneme sırasında ağız kaslarını güçlükle hareket ettirme görülebilir.

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