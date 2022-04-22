Türkiye Gazetesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, maske zorunluluğun kaldırılması konusunda bir açıklama yaptı. Şener açıklamada, günlük vaka sayısının 5 binin, ölüm sayılarının da 17'nin altına düşmesinin "salgın bitti" anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

YÜZDE 70’LİK KESİM 3. DOZ AŞISINI OLMUYOR

Yaz mevsiminin yaklaşması ve olgu sayılarının düşmesiyle toplumda covid-19 salgınına karşı bir rahatlama olduğunu belirten Şener, "Salgının başından bu yana 3,5-4 milyonluk aşılanmayan bir grup vardı. Bu popülasyondan bağımsız olarak da 3. doz uygulaması gelmiş yüzde 60-70'lik kesim hali hazırda 3. doz aşısını olmuyor" dedi.

Şener, vaka sayısı azalsa da hastanelerin yoğun bakım ve servislerinde yatan hastaların birçoğunun 3. doz aşısının eksik olduğunu aktardı.

“NASIL OLSA 2. DOZ AŞIMIZI OLDUK VE HASTALIĞI HAFİF ATLATTIK” DÜŞÜNCESİ YANLIŞ

Birçok hastanın "nasıl olsa 2. doz aşımızı olduk ve hastalığı hafif atlattık" gibi yanlış bir düşünceye kapıldığını anlatan Şener, şunları kaydetti:

"Kişiler '3. doza gerek yok' gibi düşünüyorlar. Ama ne yazık ki hala bu kişiler de mükerrer enfeksiyon oluyor. 2-3 ve 4. enfeksiyonu geçiren hasta grubu aslında eksik aşılı ya da hiç aşılanmamış grup. Dolayısıyla aşılama perspektifinden hiç vazgeçmememiz gerekiyor. Aşılamayla ilgili mesajlarımızı doğru şekilde vermemiz lazım. Hastalığı atlatmış olsanız dahi mutlaka 90 gün sonra bir doz aşı olmanız lazım. 3. doz aşı zamanı gelmiş kişilerin bir an önce aşılarını yaptırmaları lazım. 3. doz aşısını olmayanlar Omicron gibi hafif seyreden varyantları dahi ağır atlatıyor. 3. doz aşısını olmuş enfekte olan kişiler ise hastalığı hafif ve ayakta atlatıyorlar. O nedenle bizim için artık 3. doz aşıyla ilgili tartışılacak bir konu kalmadı."

Vaka sayılarının azalması sonrası maskenin tamamen kaldırılacağı yönünde tartışmaların yaşandığına dikkati çeken Şener, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske uygulamasının her ortamda kaldırılmasının çok akılcı olmayacağını savundu.

MASKE KULLANIMI BAZI YERLERDE DEVAM ETMELİ

"Maske uygulamasını erken kaldıran ya da hiç uygulamaya koymayan ülkelerde varyantlar yaygın bir şekilde ortaya çıktı. Bunun ciddi anlamda sorun oluşturduğunu görüyoruz. Maske uygulaması en azından kamusal alanlar, hastaneler, toplu taşıma araçları ve kapalı alanda devam etmeli. İnsanların bulunduğu ortamlarda farkına varmadan semptomsuz atlatılan, bu hafif seyreden varyantların ülkemizde yaygın dolaştığını biliyoruz."

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