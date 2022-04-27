Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı dün yapıldı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek açıkladı. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" dedi.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMALAR

Bakan Koca, dün alınan kararların ardından ilk kez konuştu. İşte Koca’nın açıklamalarından satır başları…

-Dün koronavirüs bilim kurulu son toplantısını yaptı. 1 milyon 300 bin sağlık ordumuzla milletimizin her ferdi mücadele verdi. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz, çünkü aşımız ve ilaçlarımız var. Aşı ve kişisel tedbirler ile günlük hayatımızı sürdüreceğiz.

-Vaka sayımız 2 bin 500’e kadar düştü. Hastanelerimizde yoğun bakımlar birer ikişer kapanıyor. Hayatını kaybeden 14 kişi ise ileri yaşta ve kronik hastalığı olan vatandaşlardı.

-Koronavirüs Bilim Kurulu Cumhurbaşkanımızın kabulü ile son toplantısını yapmış oldu. Bilim Kurulu 27 ay boyunca olağanüstü performans sergiledi.

-Bilim Kurulu, durumu halk sağlığı çerçevesinde izliyor olacak gerektiğinde toplanabilir. Bu dönemde salgın bize şunu gösterdi. Maskenin koruyucu olduğunu biliyoruz, pandemi sonrası süreçte de devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bir vatandaşımız soğuk algınlığı hissediyorsa maskesini takıyor olmalı.

UÇAKLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Dünkü alınan kararlar sonrası Cumhurbaşkanımız açıkladı. Sadece ulaşım ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar olmak üzere maske kullanımı olacak. Onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak. Dolayısı ile bunun içine uçaklar da, eğitim de girer, bunun içine kapalı alanlar olmak üzere kurumlar girmiş olur. Bunu net ifade etmek istiyorum.

Milli Eğitim Bakanı açıkladı: Yarından itibaren öğretmen ve öğrenciler maske takmayacak Bilim Kurulu toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin koca önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bir açıklamada Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi; Öğretmen ve öğrenciler artık maske takmayacak işte detaylar...

Bir dönem sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapalı mekanda maske zorunluluğu kalktı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısı saat 12:30 sıralarında başlamıştı. Alınan kararların merakla beklendiği kritik toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı. Erdoğan, "Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek" dedi.