Türkiye Gazetesi

Şimdiye kadar 16 ülkede saptanan, sebebi henüz bilinmediği için "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak adlandırılan hepatit vakaları farklı ülkelerde görülmeye devam ederken DSÖ’den konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi. DSÖ, açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir" ifadesi kullanıldı.

BELİRTİLER AĞIRLAŞIRSA TIBBİ YARDIM ALIN

Açıklamada, bu belirtilerin devam etmesi ve ağırlaşması durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği belirtildi.

ŞİMDİYE KADAR 170 ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ

DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin dünkü basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı.

Easterbrook, virüs bulaşan çok az çocuğun covid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların covid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.

Hastalığın “gizemli” veya “nedeni belirsiz” olarak belirtilmesi, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken yeni bir “küresel salgın” ihtimalini gündeme taşıdı.

GİZEMLİ HEPATİT VAKALARI İLK NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara covid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı.

Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.

Gizemli hepatit kabusu yayılıyor… Uzmanı uyardı: Türkiye’de görülme riski olası! İşte korunmak için öneriler Tam covid bitti derken bu kez de gizemli hepatit virüsü salgını korkuya neden oldu. İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Türkiye’de görülme riski var mı? Korkutan virüs ülkemize de sıçrayabilir mi? İşte detaylar…

DSÖ’den hepatit açıklaması: Aşıyla bağlantısı yok Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve Avrupa'da çok sayıda ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit vakalarının Covid-19 aşılamalarından kaynaklanmadığını açıkladı.

Gizemli hepatit pandemiye sebep olmaz Çocuklarda görülen ve sebebi belli olmayan ani gelişen hepatit vakaları 13 ülkeye yayıldı. Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, Türkiye’de vaka olmadığını, hastalığın yeni bir küresel salgına sebep olma ihtimalinin bulunmadığını söyledi.