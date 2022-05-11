Türkiye Gazetesi

Covid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla bilinen Bill Gates, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Gates Twitter hesabından bir açıklama yaparak kendini karantinaya aldığını söyledi.

"AŞI OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM"

Gates açıklamasında “Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar uzmanların tavsiyelerine uyuyorum. Aşı olduğum için şanslıyım” dedi.

Bill Gates ayrıca ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğini ve dünyanın tekrar bir salgınla uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi.

‘ÇİÇEK VİRÜSÜ’ İDDİASI

Milyarder iş adamı Bill Gates, koronavirüs salgınının ardından dünyanın yine benzer bir salgınla karşı karşıya kalacağını fakat bunun farklı bir patojenden kaynaklanacağını ileri sürmüştü.

Gates'in açıklamalarından sonra tüm dünya yeni salgının nasıl bir virüsten kaynaklanabileceğini araştırmaya başladı. Bazı uzmanlar, Gates'in sözünü ettiği ölümcül virüsün 'çiçek virüsü' olduğunu iddia etmişti. Buna gerekçe olarak ise Bill Gates'in yaklaşık iki ay önce verdiği bir özel röportajda bu hastalığın ismini açıklaması ve bu açıklamada dünyanın 'çiçek hastalığı' ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuş olması gösterilmişti.

Bill Gates’ten çok konuşulacak iddia: Daha en kötüsünü görmedik Dünya çapında yaptığı yatırım ve işlerle gündemde olan Bill Gates, önceki yıllarda insanlığa zarar verebilecek pandemi, hastalık ve virüslerle ilgili yaptığı açıklamalarıyla gündeme geliyordu. İki yılı aşkın süredir hayatımızda olan Covid-19 pandemisine karşı birçok ülke kısıtlamaları kaldırırken Bill Gates’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bill Gates, en kötüsünü henüz görmediğimiz konusunda uyarıda bulundu.

Bill Gates'ten çok konuşulacak DSÖ iddiası Dünyanın en zengin dördüncü insanı olan milyarder iş adamı Bill Gates, koronavirüsün başından beri en çok duyduğumuz kuruluş Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. “Şu anki DSÖ fonu pandemiler konusunda hiç de ciddi değil” diyen Gates DSÖ’nün 10’dan az çalışanı bulunduğunu iddia etti.