Türkiye Gazetesi

Zonguldak'ta yaşayan 61 yaşındaki Ahmet Dinç, uzun yıllar sigara kullanımı sonrası geçen yıl ses kısıklığı problemi yaşamaya başladı. Bunun üzerine hastaneye başvurdu. Hastadan alınan biyopsi örnekleri sonrası yapılan değerlendirmede erken evre gırtlak kanseri olduğu tespit edildi.

Cerrahi ve radyoloji tedavi yöntemleri sunulan hasta, lazer cerrahisi yöntemiyle ameliyat olmak istedi. Dr. Deniz Baklacı ve ekibi hastanın boğazındaki tümörleri lazer cerrahisi yöntemiyle temizleyerek çıkarttı. Eski sağlığına kavuşan Ahmet Dinç, ses terapistindeki tedavisini sürdürüyor.

LAZER CERRAHİ YÖNTEMİ AVANTAJ SAĞLADI

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Deniz Baklacı, ameliyat sürecinde çeşitli yöntemlerin olduğuna dikkat çekti. Bu tür durumlarda hastanın yaşı, tümörün çeşidi gibi faktörleri de göz önüne aldıklarını belirten Baklacı, ekibiyle birlikte başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Lazer cerrahisinin avantajını anlatan Baklacı, sözlerini şöyle tamamladı:

“KESİ OLMADAN YAPILAN BİR CERRAHİ”

“Yapılan muayenesinde ses telleri üzerinde bir kitleyle karşılaştık. Biyopsi aldık. Sonucu gırtlak kanseri olarak geldi. Erken evre olduğunu kendisine belirttik. Tedavi seçeneklerini sunduk. Bunlar arasında ameliyat ve radyo terapi bulunmaktaydı. Ameliyat ve radyoterapi arasında başarı sonuçları olarak çok fazla fark olmamasına rağmen birbirinin avantajları ve dezavantajları bulunmakta. Hasta ameliyat olmak istediğini belirtti. Biz cerrahiyi planladık. Bu hasta kapalı teknik için uygundu. Boyunda kesi olmadan yapılan bir cerrahi.”

“ŞİMDİ ÇOK İYİYİM”

Bir yıldır yaşadığı hastalığının ameliyatla sona erdiğini anlatan hasta Ahmet Dinç, "Bu hastalık bir seneden beri vardı. Hocama geldim. Hocam bana üç yöntem sundu. Hocalarıma güvendiğim için hangisinin benim için uygun görüldüğünü sorarak o yöntemi kabul ettim. Lazer tedavisi uygun gördüklerini söylediler. Ama çok iyiyim şimdi. Bir ses problemi var. Onu da terapi göreceğim. Hiçbir şeyim yok. Ağrım yok. Ameliyatım çok başarılı geçti" diye konuştu.

Ses kısıklığı, boğaz ve kulak ağrısı… Gırtlak kanserinde 3 erken sinyale dikkat! Gırtlak kanseri, ülkemizde her 100 bin kişiden ortalama 5’inde görülüyor. Bu kanser türü, gırtlağın iç yüzeyini döşeyen hücrelerin kontrolsüzce çoğalarak tümör halini alması sonucu oluşuyor. Uzmanlar ise gırtlak kanserinin en erken görülen belirtisinin ses kısıklığı olduğuna dikkat çekiyor.

'Seste meydana gelen değişiklikler gırtlak kanseri belirtisi olabilir' Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Zafer Çiftçi, seste meydana gelen değişikliklerin gırtlak kanserinin belirtisi olabileceğini söylerken, en önemli risk faktörünün sigara ve diğer tütün ürünlerinin olduğunu vurguladı.