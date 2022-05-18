Türkiye Gazetesi

İspanya'daki sağlık yetkilileri, İngiltere ve Portekiz'de halihazırda tespit edilen maymun çiçeği semptomları ile uyumlu vakalar bulunduğunu açıkladı. Sağlık bakanlığı yaptığı açıklamada, hepsi Madrid kentinde olmak üzere sekiz şüpheli vakanın henüz doğrulanmadığını vurguladı. Ancak hızlı, koordineli ve zamanında müdahale için tüm ülkenin uyarılmasının önemine dikkat çektiler.

Madrid'in bölgesel sağlık departmanından bir sözcü, sekiz vakanın kesin bir teşhis elde etmek için Ulusal Mikrobiyoloji Merkezi tarafından analiz edildiğini söyledi. Sözcü, "Genel olarak konuşursak, maymun çiçeği solunum yolu ile yayılır ancak sekiz şüpheli vaka da sıvı temasına işaret ediyor" dedi.

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Portekiz makamları ise beş vakayı onayladı ve diğer 15 şüpheli vakayı araştırıyor. İngiltere'de de yedi vaka tespit edildi. İngiltere’deki ilk vaka yakın zamanda Nijerya’dan dönen bir kişiydi ve enfeksiyonu İngiltere’ye seyahat etmeden önce kaptığı düşünülüyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre, en son vakaların dördü de kendilerini gay veya biseksüel olarak tanımlayan erkeklerde görüldü. Sağlık kuruluşu, bu gruptaki insanların vücutlarının herhangi bir yerinde, özellikle de cinsel organlarında kızarıklık veya lezyonlar görmeleri halinde sağlık hizmetlerine başvurmalarını istedi.

Maymun çiçeği hastalığının erken belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri ve titreme bulunuyor. Su çiçeği veya frengi gibi görünebilen bir döküntü de gelişebilir ve yüzden cinsel organlar da dahil olmak üzere vücudun diğer bölgelerine yayılabilir. Çoğu insan birkaç hafta içinde iyileşmekte.

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