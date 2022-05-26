Türkiye Gazetesi

Okyanusun dibi gizemlerle dolu… Ancak bilim insanları yakın zamanda okyanusun şimdiye kadar çözülmemiş bir sırrını ortaya çıkardı. Utah Health Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kanser tedavisinde ilk çalışmalarda bile etkili olan ve yumuşak mercanlarda bulunan ‘eleutherobin’ adlı kimyasalı üretmeyi başardı. 'Eleutherobin'in elde edilmesi kanser tedavisinde çığır açacak bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

KANSER KARŞITI MADDE İLK KEZ ÇOĞALTILDI

Bilim insanları 25 yıldır ilaç avcılarının odağındaki ve kanser karşıtı bir madde olan ‘eleutherobin’i ilk kez çoğalttı. Kaynağı belirlemek, araştırmacıların bir adım daha ileri gitmelerine olanak sağladı. Uzmanlar kimyasalı üretebilmek için önce yumuşak mercanın DNA kodunu çözdü. Talimatları izleyerek, yumuşak mercan kimyasalını laboratuvarda yeniden üretmenin ilk adımı da atıldı. Bu ilerleme, gerekli bileşiğin kanser karşıtı testler için gereken büyük miktarlarda üretilmesi olasılığını da sağladı.

Yumuşak mercanlardan elde edilen bileşiklerden yapılacak ilaçlar kolayca hap haline getirilerek yutulabilir.

California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsü tarafından yürütülen bağımsız bir çalışmada da mercanların ilişkili molekülleri sentezlediği ortaya çıktı. Her iki araştırma da 23 Mayıs’ta Nature Chemical Biology dergisinde yayımlandı.

Yumuşak mercanlar iltihap önleyici maddeler, antibiyotikler ve daha fazlası olarak işlev görebilecek binlerce ilaca benzer bileşiğe sahip. Ancak şimdiye dek bu bileşiklerden yeterince kullanmak ve onları klinik kullanım için ilaçlara dönüştürmek büyük bir engeldi. Şimdi ise yumuşak mercanlardan elde edilen bu bileşikler, kanser ilacı geliştirmek için belirgin avantajlar sunuyor.

“ONLARCA YILDIR ULAŞILMAZ DURUMDAYDI”

Çalışmayı yürüten Dr. Eric Schmidt, yeni yöntem sayesinde mercandaki bu bileşiklerin artık erişilebilir olduğunu belirtiyor.

Schmidt, ayrıca “Bileşikleri bulmak zor ama laboratuvarda ilaç olarak kullanmak daha kolay. Bu olasılıklar onlarca yıldır ulaşılamaz durumdaydı. Bulunduğumuz noktaya gelmek, doğru bilgi birikimi ve biraz da şans. Karanlığa girip soruyu bilmediğiniz yerde bir cevap aramaya benziyor” diyor.

Sonuç olarak çalışmada yumuşak mercanların eleutherobin kaynağı olduğu gösterildi. Ayrıca bu bileşiği laboratuvarda üretmenin mümkün olduğu tespit edildi. Şimdi ise bu potansiyel ilacı büyük miktarlarda üretmek için gereken en iyi yol belirlenecek. Araştırmacılar bu ilacın bir gün kanser hastalarının dertlerine derman olacağını düşünüyor.

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