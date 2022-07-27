Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde maymun çiçeği virüsünün yayılımının sürdüğünü ve vaka sayısının arttığını bildirmişti. Örgüt, maymun çiçeği ile ilgili dikkat çeken bir karar alarak, 23 Temmuz’da maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti. Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı, 'maymun çiçeği' hastalığı için bir rehber hazırladı. Rehberde, hastalığın belirtileri ve risk faktörlerine ilişkin uyarılar da yer aldı.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehberde maymun çiçeğinin; ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık semptomları ve şişmiş lenf düğümlerinin şişmesi ile kendini gösterdiği bir kez daha hatırlatıldı.

Bakanlığın hazırladığı rehberde yer alan diğer ayrıntılar ise şöyle;

AĞIR VAKALAR ORTAYA ÇIKABİLİR

Monkeypox, genellikle 2-4 hafta süren semptomları olan kendi kendini sınırlayan bir hastalıktır. Ağır vakalar ortaya çıkabilmektedir. Son zamanlarda Orta Afrika’daki vakalarda fatalite hızı en yüksek değer olarak %10, Batı Afrika’da %1, hastalığın nadir olarak görüldüğü diğer coğrafi alanlarda %1’in altındadır.

ÇİĞ ETE DİKKAT

Çiğ ve az pişmiş enfekte hayvanların etleri ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini yemek olası bir risk faktörü.

İnsandan insana bulaşma, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonları ile doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri veya göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı, havlu gibi yakın temastan kaynaklanabilir.

Enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçebilir.

CİNSEL YOLLA BULAŞ RİSK FAKTÖRÜ

Cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü. Ancak ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir.

MAYMUN ÇİÇEĞİNDE KULUÇKA SÜRESİ

Maymun çiçeğinin kuluçka süresi, riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan süre genellikle 6-14 gündür, ancak 5-21 gün arasında değişebilir. Bir hayvan ısırığı veya 7 tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir.

TÜRKİYE’DE İLK MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI

Tüm dünyada maymun çiçeği virüsü vakaları hızla artarken Türkiye'de de ilk vaka 30 Haziran’da tespit edilmiş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü açıkladı.

Bakan Koca açıklamasında “Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor” ifadelerine yer vermişti.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı rehberi bu linkten inceleyebilirsiniz.

Maymun çiçeği hastası yaşadıklarını anlattı: “Uyurken yastığa kafamı bile koyamıyorum, canım çok yanıyor” Koronavirüsün ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü sonrası tüm dünyayı korku sardı. Hızlı etkisini artıran virüs, hastalığı geçirenlere hayatı zindan ediyor. ABD’nin Houston kentinde yaşayan ve maymun çiçeği hastalığı bulaşan bir adam yaşadıklarını kamuoyu ile paylaştı.

Aynı anda hem Covid-19’a hem maymun çiçeği hastalığına yakalandı ABD’nin California eyaletinde Mitcho Thompson isimli şahsın aynı anda hem Covid-19 hem de maymun çiçeği testi pozitif çıktı.