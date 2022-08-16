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Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Tuğba Bağcı Önder, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden doktora sonrası araştırmacı Dr. Alişan Kayabölen ve ekip arkadaşlarının tasarladığı molekül, hastalığa yakalanmayı önlemeyi hedefliyor. Virüsün hücre içine girmek için kullandığı ACE2 reseptörü ile virüs arasına yerleştirilen molekül virüsün reseptöre tutunarak vücuda girmesini engelliyor. Şu anda bu virüsle mücadele için kullanılan anti-viral ilaçlar, virüsün hücreye girmesini değil, virüsün hücre içinde çoğalmasını engelliyor. Genetik mühendislik yöntemi ile ACE2 reseptörünü taklit etmek üzere üretilen yeni molekülün, varyantlar üzerinde de etkili olduğu belirtiliyor. Molekülün ilaç hâline gelmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

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