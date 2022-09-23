Türkiye Gazetesi

Balık kılçığı boğaza kaçar ya da saplanırsa ne yapmalı? Boğaza takılan kılçık nasıl çıkarılır? Merak edilen soruları uzmanı cevapladı.

ÖKSÜRÜK İLE GEÇMİYORSA…

Balık yerken boğaza kılçık kaçmaması için öncelikle dikkatli olunması gerektiğini belirten KBB Uzmanı Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Bazı durumlarda istemeden de olsa kılçık yutulabilir ve boğaza kaçabilir. Böyle durumlarda kişi öncelikle sakin davranmalı ve panik yapmamalıdır. Vücut, boğazı temizlemek ve yabancı cisimleri boğazdan atmak için refleks olarak öksürük eyleminde bulunur. Öksürük ile dışarı atılmaya çalışılan kılçık, bu yöntemle çıkmazsa kişinin alanında uzman doktorlara, Kulak Burun Boğaz (KBB) ya da gastroenteroloji bölümlerine başvurması gerekiyor” dedi.

İLKEL YÖNTEMLER KULLANILMAMALI

Op. Dr. K. Ali Rahimi, kılçığın genellikle bademciklerin içine batabileceği gibi ses tellerinin önüne kadar da ulaşabileceğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Ayrıca, nefes veya yemek borusuna kaçma durumu da gerçekleşebiliyor ve bu gibi durumlarda ciddi komplikasyonlar oluşabiliyor. Boğaza kılçık kaçtığında sadece öksürük yoluyla atılabileceği için bu durumda ilkel yöntemler kesinlikle kullanılmamalı ve doktora gidilmeli. Kişilerin kendi yöntemleriyle ve elle müdahale ile çıkarmaya çalışmasının tehlikeli olduğunu söyleyebiliriz. Boğaza bağlı bir bölüme battığında doktor tarafından çıkarılması basit bir işlemdir. Bu nedenle kişinin kılçığı elle çıkarmaya çalışması doğru değil. Doktor kılçığın nereye battığını endoskopi ile görebilir. Nerede olduğu tespit edilip çeşitli yöntemlerle çıkarılabiliyor. Burada önemli olan ise kılçığın veya herhangi bir yabancı cismin kesinlikle uzman bir KBB doktoru tarafından görülmesinin gerekliliğidir. Kılçık yemek borusuna ya da nefes borusuna kaçtığında gastroenterolog tarafından endoskopi ile yemek borusuna girilmesi ya da göğüs cerrahının akciğerin içine girip o bölgelerde araması gerekiyor.”

KILÇIK SIRTA VURULARAK ÇIKARILIR MI?

Boğaza balık kılçığı kaçtığında kişiye müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Kılçığın yemek borusuna ya da nefes borusuna inmemesi için kişinin sırtına vurmak, su içmek veya ekmek yemek tehlikelidir ve tavsiye edilmez. Su içmek ya da ekmek yemek kılçığı aşağı yönde itecektir ancak kılçığın aşağı doğru itilmesi değil ağızdan çıkarılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR

Boğaza balık kılçığı kaçtığı durumlarda öksürük yoluyla ağızdan çıkarılamadıysa vakit kaybetmeden doktora gitmek gerektiğini belirten Op. Dr. K. Ali Rahimi, “Kılçığın nefes borusuna ve yemek borusuna kaçma durumu olabilir. Bu durum vücutta ciddi sorunlara yol açabilir. Kişinin alanında uzman bir doktor tarafından ve KBB tarafından görülmesi gerekir” dedi.

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