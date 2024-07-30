Aşırı kilonun sebebi genetik hata mı? Çocukluk çağı obezitesinde yeni araştırma

Çocukluk çağı obezitesine dair yapılan araştırma, aşırı kilo sorununun sebebine dair çarpıcı detaylar ortaya koydu.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İngiltere’deki Bristol Üniversitesi tarafından yapılan “90’ların Çocukları” Obezite Araştırması, obeziteye katkıda bulunan genleri ortaya çıkardı. İlginç araştırma sonucu, her 337 kişiden birinin MC4R geninin hatalı bir versiyonunu taşıyabileceğini ortaya koyuyor.

Çalışmayı değerlendiren Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Nadir ve Tanısız Hastalıklar Komisyonu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Ceylaner “Melanocortin 4 Reseptörü (MC4R) geni, 1998’den beri erken başlangıçlı obeziteyle ilişkilendirilmiştir. MC4R, beynimizin iştah sensörlerine ne kadar yağ depoladığımızı ve dolayısıyla ne zaman tok olduğumuzu söyleyen sinyaller gönderen bir protein üretir. Bu gen hatalı olduğunda, beynimiz yanlış bir şekilde yağ depolarımızın eksik olduğunu düşünerek aşırı yeme isteğimizi tetikler ve böylece kilo alırız. Bu hatalı gene sahip çocuklar, küçüklükten itibaren kilo almaya daha fazla eğilimlidirler. Sonuç olarak, bu hatalı gene sahip kişiler 18 yaşına geldiklerinde ortalama 17 kilo daha ağır oluyorlar” dedi.

KİLO VEREMİYORSANIZ GENLERİNİZE BAKTIRIN

Obeziteye yatkınlık oluşturan genler, yağ metabolizması, iştah ve tokluk hissi gibi süreçleri etkiliyor. En sık araştırılan genler arasında FTO, MC4R ve PPARG bulunuyor. Uzmanlar, obeziteye yatkınlığı olan kişilerin ve obezite tedavisinden umduğu başarıyı yakalayamayan kişilerin bir genetik merkeze başvurması gerektiğini söylüyor.