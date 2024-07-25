Aşırı sıcaklar çıldırtıyor! Sıcak havada öfke kontrolünün püf noktaları!

Sıcak hava canlıları daha sabırsız ve toleranssız yapıyor! Araştırmalar sıcak havada anksiyete, depresif belirtiler ve saldırganlık gibi duygusal durumların arttığını gösteriyor. Trafikte yaşanan tartışmaların ve kazaların büyük bölümü sıcak havalarda gerçekleşiyor.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Yaşanan yüksek sıcaklıkların, duygusal durumu olumsuz etkilediğini dile getiren uzmanlar, vücut ısısını dengede tutmada yaşanan zorluğun, zihinsel ve duygusal stresi artırdığını söylüyor. Sıcak havada adli olayların ve tartışmaların sayısının arttığını ifade eden Uzman klinik psikolog Uluğ Çağrı Beyaz “Yüksek sıcaklıklar, vücutta fizyolojik bir strese yol açar. Bu durum, kortizol gibi stres hormonlarının seviyesini artırarak gerginlik ve öfke duygusunu tetikler. Aşırı sıcaklarda stresinizi kontrol etmeye çalışın” dedi.

UYUYAMAMAK DA SİNİRLİ YAPIYOR

Ayrıca, sıcak havanın, uyku kalitesini de olumsuz etkilediğini dile getiren Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikoloğu Uluğ Çağrı Beyaz “Aşırı sıcaklar sebebiyle yeterince uyuyamayan ya da kalitesiz bir uyku uyuyan kişilerin duygusal dengeleri de olumsuz etkilenir. Bu yüzden gün içindeki basit olayları bile büyütüp kolayca sinirlenebilirler. Ayrıca yüksek sıcaklıklar kişinin duygusal dalgalanmalarını etkileyebilir. Araştırmalar, aşını sıcakların fi zyolojik strese yol açtığını ve bunun sonucunda anksiyete, depresif belirtiler ve saldırganlık gibi duygusal durumların arttığını göstermektedir. Öte yandan, sıcak hava kişilerin günlük hayatlarında daha sabırsız ve toleranssız olmalarına da sebep olabilir” dedi.

TERLEME VE SU KAYBI TAHAMMÜLÜ AZALTIYOR

Fizyolojik ve psikolojik faktörlerin kombinasyonunun, sıcak hava ile sinirlilik arasındaki bağlantıyı etkileyebildiğini dile getiren Uluğ Çağrı Beyaz “Yüksek sıcaklıklar, vücutta doğrudan bir stres oluşturur. Bu stres, vücut ısısının düzenlenmesi için daha fazla enerji harcanmasına yol açar ve bu da kişilerin daha çabuk yorulmasına ve sinirlenmesine sebep olur. Terleme ve su kaybı, vücutta rahatsızlık hissine yol açar ve bu durum, kişinin sabrını ve tahammülünü azaltabilir. Psikolojik açıdan, sıcak havanın mutluluk hormonu olan serotonin beyindeki seviyelerini düşürebileceği düşünülmektedir. Düşük serotonin seviyeleri sinirlilik ve agresif davranışları tetikleyebilir. Ayrıca, sıcak hava, insanların günlük rutinlerini bozması sebebiyle de stres seviyelerini artırabilir” diye konuştu.

YAŞLILAR VE ÇOCUKLARDAHA ÇOK ETKİLENİYOR!

Uluğ Çağrı Beyaz “Yaşlıların vücut ısı düzenleme mekanizmaları daha yavaş çalıştığı için sıcak havalarda daha fazla fizyolojik stres yaşayabilirler. Bu durum, onların daha çabuk yorulmalarına ve gergin hissetmelerine yol açabilir. Çocuklar da metabolizmalarının hızlı çalışması ve vücutlarının daha fazla su kaybetmesi sebebiyle sıcak havaya karşı daha hassas olabilirler. Kalp rahatsızlığı, diyabet veya solunum sorunları gibi kronik hastalıkları olan kişiler de sıcak havanın etkilerine karşı daha hassas olabilirler; bu, stres ve rahatsızlık hissini artırarak daha gergin hissetmelerine neden olabilir. Ayrıca, açık havada çalışan işçiler veya uzun süre dışarıda kalan kişiler, fazla su kaybı nedeniyle sıcak havanın olumsuz etkilerini daha yoğun yaşayabilirler” şeklinde bilgi verdi.

TRAFİK KAZALARI DA ARTIYOR!

Sıcak hava sürücülerin uyuklamasına, dikkat dağınıklığına, reflekslerde yavaşlamalara ve reaksiyon zamanlarının uzamasına

sebep oluyor. Sıcak hava araç motorunu ve lastikleri de etkiliyor. Özellikle sıcak havalarda aracın lastik basınç değerlerine ve yük ağırlığına dikkat edilmemesi lastiklerin aniden yarılıp patlamasına yol açabiliyor. Yine aşırı sıcaklarda asfalt eriyerek kayganlaşarak kazalara sebep olabiliyor.

SICAKTA STRESİMİZİ NASIL YENELİM?

Uzman klinik psikolog Uluğ Çağrı Beyaz stres kontrolü için şu tavsiyelerde bulundu:

>> Mümkün olduğunca serin ortamlarda kalın ve bol su için,

>> Sizi öfkelendiren durumlarda derin derin nefes alın ve harekete geçmeden evvel bir müddet bekleyin,

>> Gevşeme egzersizleri gibi stres yönetimi tekniklerini uygulayın,

>> Günün en sıcak saatlerinde dışarıda özellikle de trafikte olmaktan kaçının,

>> Günlük işlerinizi sabah erken veya akşam geç saatlere planlayın,

>> Sıcak havanın herkes üzerinde benzer etkiler oluşturabileceğini unutmayın ve olumsuzlukları kişiselleştirmeyin. Diğer insanlara karşı empati gösterin,

>> Aşırı fiziki aktivitelerden kaçınarak hafif egzersizler yapmak hem fiziksel hem de zihinsel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.