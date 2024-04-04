Bahar aylarında ortaya çıkıyor! Sürekli hapşırıyor ve kaşıntı problemi yaşıyorsanız dikkat

“Alerjik rinit ya da halk arasında bilinen adı ile saman nezlesi, özellikle bahar aylarında havadaki polen miktarının artmasıyla ortaya çıkıyor” Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan; kaşıntı, kızarıklık ve hapşırma gibi belirtilere dikkat çekti.

Havaların ısınmasıyla birlikte bahar hastalıkları yeniden gündeme geldi. Bu hastalıklardan biri olan ‘saman nezlesi’ konusunda uyarılar yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, korunmak için önerilerde bulundu.

BAHAR MEVSİMİNDE ARTIYOR

İlkbaharın gelmesiyle birlikte fazlaca görülmeye başlayan mevsimsel alerjik rinitin en sık rastlanan alerjik hastalıklardan biri olduğunu aktaran Dr. Arslanhan, “Saman nezlesinde alerjik reaksiyona neden olan madde ya da maddeler ‘alerjen’ olarak tanımlanır. Saman nezlesi olmayanların çoğunluğu için bu maddeler alerjen değildir. Çünkü bağışıklık sistemi onlara tepki göstermez” diyor.

ÖMÜR BOYU ŞİDDETİ AZALARAK SÜREBİLİR

Hastalığın özellikle alerjik yatkınlığı olan kişilerde daha sık görüldüğünü anlatan Dr. Arslanhan, “Hastalık küçük yaşlarda ortaya çıkabileceği gibi ileri yaşlarda da görülebilir. Genellikle ömür boyu sürse de ileri yaşlarda şiddeti azalabilir. Kendiliğinden geçme olasılığı ise oldukça düşüktür” diyerek soruna neden olan alerjenlerden uzak durulmasının önemli olduğunu belirtiyor.

EN ÖNEMLİ NEDEN AİLESEL YATKINLIK

“Alerjik rinitin tanısında hastanın yaşı, hangi ortamlarda şikâyetlerinin arttığı, daha önce kullandığı ilaçlara ve özellikle ailesinde alerjisi olan kimse olup olmadığına bakılır. Alerji genetik bir hastalık olduğundan ailede başka bireylerde de olması tanı konmasında etkendir. Hastanın öyküsü ve muayene bulguları alerjiyi düşündürüyorsa, alerji testleri uygulanır. Bu testler deri testleri ve kanda alerjenlerin incelenmesi şeklindedir” diyen Dr. Arslanhan, özellikle alerji tedavisine cevap vermeyen bireylerde detaylı burun muayenesi, çocuklarda geniz eti, erişkin hastalarda ise kıkırdak eğriliği, burun polipleri ve sinüzit olup olmadığının da araştırılması gerektiğini söylüyor.

ÖNERİLERE DİKKAT

Alerjik belirtilerin kontrolünün birden fazla tedavi yönteminin birlikte uygulanmasıyla sağlandığını ifade eden Dr. Murat Arslanhan, “Alerjenle karşılaşmanın önlenmesi, ilaç ve aşı tedavileri bu yöntemler arasında sayılabilir. Ancak ilk ve en önemli aşama alerjik rinite neden olan etkenlerden uzak durmaktır. Bu hastalıkta çevresel faktörler çok yaygın olduğundan tamamen korunmak pek mümkün olmasa da bu durum hafifletilebilir” diyerek şu önerilerde bulundu:

"Polenlerin yoğun olduğu bahar mevsiminde kapı ve pencereleri kapalı tutun. Klimanızdaki filtreleri her ay temizleyin veya değiştirin. Evinizde bitki yetiştirmeyin. Evinizde tüylü hayvan beslemeyin. Kuştüyü yastık, yün yorgan, yastık ve yatak yerine sentetik olanlarını kullanın. Sigara içmeyin, yanınızda içirmeyin."