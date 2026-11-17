Bütçe görüşmelerinde söz alan Sağlık Bakanı Memişoğlu, kanser tedavisinde kullanılan dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan proton cihazının Türkiye’ye getirildiğini ve seneye hizmete sunulacağını söyledi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kanser tedavisinde kullanılan dünyanın en ileri teknolojilerinden biri olan proton cihazının Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesinde kurulum ve test çalışmalarının sürdüğünü belirten Memişoğlu, cihazın 2027 yılında hastaların hizmetine sunulacağının müjdesini verdi. Bakan Memişoğlu, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda, sağlık alanında hayata geçirilen yatırımları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri anlattı.

Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, son bir yılda nüfusun yaklaşık yüzde 40’ına denk gelen 35 milyon hastaya 118 milyon tarama ve izlem gerçekleştirildiğini söyledi.

Bakan, müjdeyi bütçe görüşmelerinde verdi: Kanser tedavisinde proton dönemi

Bu çalışmalar sonucunda 7,5 milyon kişide risk tespit edildiğini, gerekli teşhis ve tedavi süreçlerinin başladığını kaydeden Memişoğlu, aynı dönemde 8,2 milyon vatandaşa kanser taraması yapıldığını, 21 bin 179 kişide kanser tespit edildiğini ve erken dönem tedavi süreçlerinin başladığını ifade etti.

AİLE HEKİMLİKLERİNE 343 MİLYON BAŞVURU

Türkiye genelinde 8 bin 413 aile sağlığı merkezinde 31 bin 111 aile hekiminin hizmet verdiğini belirten Memişoğlu, 2026 yılının ilk dokuz ayında aile sağlığı merkezlerine 343 milyon başvuru yapıldığını aktardı.

Tansiyon ve kolesterol ilaçları da dâhil olmak üzere 2 bine yakın ilacın aile hekimleri tarafından yazılabilir hâle getirildiğini bildiren Memişoğlu, bu uygulamayla 77 milyon muayenenin hastaneler yerine aile hekimliklerinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bakan, müjdeyi bütçe görüşmelerinde verdi: Kanser tedavisinde proton dönemi

Memişoğlu, daha önce 4 milyon olan MHRS’deki bekleyen randevu talebinin 390 bine düşürüldüğünü açıkladı.

Aile hekimlerinin uygun gördükleri hastalar için uzman hekimlerden randevu oluşturabildiğini söyleyen Memişoğlu, aile hekimlerinin 2026 yılının ilk dokuz ayında hastanelerden 12,5 milyon randevu oluşturduğunu bildirdi.





Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala