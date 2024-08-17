Bamya kötü kolesterolün düşmanı

Sebze ve meyve ağırlıklı beslenme tavsiyesinde bulunan uzmanlar, bamyanın kötü kolesterolün düşmanı olduğunu söyledi.

ZİYNETİ KOCABIYIK'İN HABERİ - Kötü kolesterole karşı sebze ve meyve ağırlıklı beslenme tavsiyesinde bulunan Diyetisyen Serkan Aksoy “Bamya, havuç, patlıcan, yeşil fasulye, pancar, karnabahar, elma, yulaf, narenciye, avokado ve badem gibi gıdaların düzenli tüketimi, vücudu kötü kolesterole karşı koruyarak kalp ve damar sağlığını iyileştirir” dedi.

Kolesterolün organizmada enerji metabolizması için gerekli maddelerin oluşmasını sağlaması sebebiyle önemli bir yağ olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Aksoy “Halk arasında kötü huylu kolesterol olarak bilinen LDL’nin 130 mg/dL’den düşük olması normal kabul edilir. Plazmadaki değerinin 160 mg/dL üzerine çıkması durumunda ise yağlar atar damarların duvarında birikerek plaklar oluşturmaya başlar ve kan akışını engeller. Bu durum kalp ve felç gibi hastalıkların oluşmasına sebep olur” şeklinde konuştu.