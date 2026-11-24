Uzmanlar her yıl milyonlarca kişinin ölümüne yol açan akciğer kanserinde tütün ürünleri ile hava kirliliği ve radon gazı gibi çevresel faktörlerin büyük risk oluşturduğunu belirtiyor.

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Dünyada her yıl 2 milyondan fazla kişinin akciğer kanseri yüzünden hayatını kaybettiğini söyleyen Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Alper Fındıkçıoğlu hastalığın en önemli sebebinin tütün ürünleri ve elektronik sigara olduğuna dikkat çekti.

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Akciğer kanserinin ailesel altyapısının olmasına rağmen büyük oranda çevresel faktörlerden etkilendiğine işaret eden Prof. Dr. Fındıkçıoğlu, “Sigaranın yanı sıra çevre kirliliği, hava kirliliği ve radon gazı başlıca akciğer kanserinin sebepleri arasında yer alıyor. Uzun süre soba ve odun ateşinden çıkan dumana maruz kalanlar risk altında. Bodrum katlarda ve zemine yakın yerlerde birikme ihtimali olan radon gazı da hastalığın sebeplerindendir” dedi.

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