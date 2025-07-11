Bu da otizm pandemisi! Çocuklarda patladı, tehlike büyüyor
Millî Eğitim ve Aile Bakanlığı bürokratları Meclis’e sunum yaptı: Pandemiyle artan ekran bağımlılığı otizmi patlattı. 50 bebekten biri otizmli doğuyor. Bu çok büyük bir oran.
ESMA ALTIN ANKARA - Meclis Engelli Komisyonu, Aile ve Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcilerini dinledi. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili son yıllarda bir artış yaşandığını söyledi.
Bu artışın pandemi döneminden itibaren zirveye ulaştığını belirten Otrar, “Pandemi dönemindeki biraz fazla ekran uyarıcılarıyla muhatap olmak, otizm spektrum bozukluğunun tetikleyicisi oldu diye düşünüyorum” dedi. Mustafa Otrar, hâlihazırda 2 bin 540 özel eğitim okulu olduğunu, 110 bin özel yetenekli öğrenci bulunduğunu ve bunlara bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitimlerle destek sağlandığını aktardı.
430 bin öğrencinin kaynaştırma eğitimlerinden yararlandığını belirten Otrar, bu sayının 2030’da 5 bin 590 bin, 2050’de ise 930 bine yükselmesini öngördüklerini söyledi. Aile Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Yasin Akar da, “Otizm, diğer engellilere göre çok daha fazla gözüküyor. Türkiye’de, 50 doğumda 1 otizm gözüküyor, bu çok yüksek bir oran” bilgisini paylaştı.