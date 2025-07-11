Bu da otizm pandemisi! Çocuklarda patladı, tehlike büyüyor

Millî Eğitim ve Aile Bakanlığı bürokratları Meclis’e sunum yaptı: Pandemiyle artan ekran bağımlılığı otizmi patlattı. 50 bebekten biri otizmli doğuyor. Bu çok büyük bir oran.

ESMA ALTIN ANKARA - Meclis Engelli Komisyonu, Aile ve Millî Eğitim Bakanlıkları temsilcilerini dinledi. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, otizm spektrum bozukluğuyla ilgili son yıllarda bir artış yaşandığını söyledi.

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Bu artışın pandemi döneminden itibaren zirveye ulaştığını belirten Otrar, “Pandemi dönemindeki biraz fazla ekran uyarıcılarıyla muhatap olmak, otizm spektrum bozukluğunun tetikleyicisi oldu diye düşünüyorum” dedi. Mustafa Otrar, hâlihazırda 2 bin 540 özel eğitim okulu olduğunu, 110 bin özel yetenekli öğrenci bulunduğunu ve bunlara bilim ve sanat merkezlerinde verilen eğitimlerle destek sağlandığını aktardı.