Büyük araştırma ile ispatlandı! Hastalıkların sebebi aşı değil Covid’in kendisi

Covid-19 pandemisini atlatsak da aşının yan etkilerine ilişkin tartışmaların sürdüğüne dikkat çeken TÜSAD İnfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, yeni bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - İngiltere, İspanya ve Estonya’da 20 milyon kişinin verilerinin araştırıldığı bir makalenin sonuçlarını değerlendiren Kömürcüoğlu “Başta kalp hastalıkları olmak üzere neredeyse tüm hastalıklar aşının yan etkisine bağlanıyor. Ama bu araştırma gösteriyor ki; kardiyovasküler ve tromboembolik komplikasyonlara aşı değil, Covid’in kendisi sebep oluyor” dedi.

HASTALIĞI HAFİF GEÇİRENLER DİKKAT!

Covid-19’un Omicron varyantı sonrası ağır hastalık sıklığını kaybetse de bu kış diğer mevsimsel viral etkenler içinde halen ilk 4 sırada yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Kömürcüoğlu “Hastalık hafif geçirilse bile damarsal yan etkilere sebep olmaya devam ediyor. Bir yıldan önce yapılan aşılarımızın artık koruyuculuğu çok azaldı. Hâlen ileri yaşı ve ciddi eşlik eden kronik hastalıkları olan kişilerin yılda bir defa aşılanması öneriliyor” değerlendirmesini yaptı.