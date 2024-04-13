Çabuk yoruluyorsanız sebebi kapak hastalığı olabilir! Merdiven testi ile kalp riskini belirle

Kapak hastalıklarının sinsi ilerlediğini söyleyen uzmanlar “Hiçbir şikâyet olmasa bile her insanın genç yaşlarda en azından bir kere ekokardiyografi çektirmesi ve 40 yaşından sonra düzenli aralıklarla kalp kontrollerini yaptırması çok önemlidir” diyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Türkiye’de de ölümlerin birinci sıradaki sebebi kalp damar hastalıkları. Kalp hastalıklarının da önemli bir bölümüne kapak hastalıkları yol açıyor. Çocukluk çağında geçirilen bakteriyel boğaz enfeksiyonları ve romatizmal hastalıklar, yaşla birlikte kapakların yapısının bozulması ve daha çok da doğuştan gelen kalp kapak hastalıkları sinsi ilerliyor ve erken teşhis edilmediği taktirde ölümle sonuçlanabiliyor. Uzmanlar, çoğu kişinin farkında olmadığı kalp kapak hastalıklarının merdiven testi ile ortaya konulabileceğini söylüyor.

Kalp kapak hastalıkları ciddiyetlerine göre; hafif, orta veya ileri derecede olmak üzere üç seviyede yaşandığına işaret eden Acıbadem Maslak Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Aleks Değirmencioğlu, “İleri düzeydeki kapak hastalıklarının ilk belirtileri eforla yorulma ve çarpıntı gibi şikayetler oluyor. Süreç ilerledikçe kapak hastalığı kalbe fazladan yük bindirerek, ilk aşamada hareket halindeyken ama müdahale edilmezse ilerleyerek daha sonra dinlenme halinde bile oluşan nefes darlığına yol açıyor. Ayrıca çarpıntı, göğüs ağrısı veya bayılmaya da sebep olabiliyor. Ancak bunun dışında bazen de şikayetler başlamadan, herhangi bir sağlık problemi veya check up amaçlı hekime başvuran hastanın kalp dinlemesinde üfürüm duyulmasıyla tesadüfen de kapak hastalığı saptanabiliyor” dedi.

NEFES NEFESE KALIYORSANIZ DİKKAT

Yakında yayınlanan bir araştırmaya göre her gün en az 50 basamak merdiven çıkmak kalp hastalığı riskini ciddi ölçüde azaltabiliyor. Atherosclerosis adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, günde 5 kattan fazla merdiven çıkmanın kardiyovasküler rahatsızlık riskini yaklaşık yüzde 20 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Merdiven çıkmak aynı zamanda kalp kapak hastası olup olmadığınızı anlamak için de bir yöntem. Prof. Dr. Değirmencioğlu, “Erken tanı için yol yürümek, merdiven ve yokuş çıkmak gibi günlük aktivitelerde normalden çabuk yorulma, nefes darlığı veya çarpıntı hissi olan kişilerin mutlaka doktora başvurmaları gerekir. 40’lı-50’li yaşların başında olmanıza rağmen merdiven çıkarken ya da yürürken nefes nefese kalıyorsanız kalp damar problemlerinden biri olan kalp kapak hastası olabilirsiniz” açıklamasını yaptı.

ÜLKEMİZDE EN YAYGIN SEBEP EKLEM ROMATİZMASI

Kalbimizin içinde yer alan ve kanın kalp odacıkları içinden geçerken geri kaçmasına ‘kalp kapakları’nın engel olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aleks Değirmencioğlu, “Bu kapakların daralmaları, kapak yetersizliği veya her ikisinin kombinasyonu kapak hastalıklarına sebep olabiliyor. Çocukluk ve genç erişkinlik döneminde, bakteriyel boğaz enfeksiyonu sonrası ortaya çıkabilen eklem romatizması ile doğumsal olarak meydana gelen anormallikler en yaygın görülen kapak hastalığı nedenlerinden. Popülasyon yaşlandıkça kireçlenmeye bağlı kapak hastalıkları sıklığı artış gösteriyor. Ayrıca kapak yapısındaki anormallik sonucu kapakların çökmesi de yine hem genç yaşta hem de ileri yaşta yaygın görülen kapak hastalığı sebeplerindendir” diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS, KALICI HASARI ÖNLÜYOR

Kalp kapak hastalıkları kardiyolojik muayene ve ekokardiyografi olarak adlandırılan kalp ultrasonu ile kolaylıkla saptanabiliyor. Prof. Dr. Aleks Değirmencioğlu, ciddi sorunu olan kapak problemlerinde hastanın şikayetleri de başladıysa ya da kalpte belli bir düzeyde bozulma oluşmuş ise mutlaka müdahalede bulunulması gerektiğine işaret ederek, “Tedavideki en önemli iki hedef ise hastanın şikayetlerinin giderilmesi ve kalbin geri dönüşümsüz hasar görmesinin önlenmesidir” diyor. Kapak hastalıklarında tedavinin kapağa anjiografik veya cerrahi olarak müdahale edilerek gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Değirmencioğlu, bazen kapağın tamir edilmesi mümkün olabilirken, birçok hastada ise yıpranmış olan kapağın biyolojik veya mekanik yapay bir kapak ile değiştirilmesi gerektiğini söylüyor.