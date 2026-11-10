Prof. Dr. Canan Karatay, kış ayları öncesinde C vitamininin önemine dikkat çekerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yüksek doz C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki etkilerini anlatan Karatay, “C vitamini eksik olanlarda antibiyotiklere karşı direnç meydana geliyor” dedi. Meyve suyu tüketimine de değinen Karatay, şekerin C vitamininin hücrelere girişini engellediğini öne sürdü.

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Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube programında C vitamininin vücut sağlığı açısından önemini anlattı. Özellikle kış aylarında bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğini belirten Karatay, C vitamini eksikliğinin sık hastalanma, alerjik reaksiyonlar ve yaraların geç iyileşmesi gibi sorunlarla ilişkili olduğunu söyledi.

C vitamininin beyaz kan hücrelerinin işlevlerini desteklediğini ifade eden Karatay, “Biliyorsunuz lökositler yani akyuvarlar bizim koruyucu askerlerimizdir. Vücutta yabancı bir şey girdiği zaman mikroptu, virüstü veya alerjik bir olay, hemen makrofajlar birbirlerine haber yollar ve büyük bir orduyla bunu vücuttan atmaya çalışırlar. Ama C vitamini eksik olunca bu olmuyor” ifadelerini kullandı.

Canan Karatay tavsiyesi… Kış hastalıklarına karşı vücudu kalkan gibi sarıyor

“ANTİBİYOTİKLERE KARŞI DİRENÇ MEYDANA GELİYOR”

C vitamini eksikliğinin antibiyotik direnciyle de ilişkili olduğunu öne süren Karatay, “C vitamini eksikliği olanlarda antibiyotiklere karşı rezistans meydana gelmesi daha çok gözüküyor” dedi.

C vitamininin nitrik oksit üretimini artırdığına dikkat çeken Karatay, bu mekanizmanın kalp ve damar sağlığı açısından önemli olduğunu savundu. Yüksek doz C vitamini uygulamalarına ilişkin araştırmalara da değinen Karatay, bazı çalışmalarda kanser hücreleri üzerinde etkiler gözlemlendiğini belirtti.

“ALERJİK REAKSİYONLARI AZALTIYOR”

C vitamininin ağızdan alınabileceğini de belirten Karatay, saf askorbik asidin suyla karıştırılarak tüketilebileceğini söyledi. Efervesan ürünler yerine şekersiz ve saf askorbik asidi öneren Karatay, “Yüksek doz C vitamininin bir tek yan etkisi ishal yapmasıdır. Başka bir yan etkisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Karatay, C vitamininin alerjik reaksiyonlar üzerindeki etkisine de değinerek, “Vücuttaki histamini düşürüyor. Alerjik reaksiyonları azaltıyor” diye konuştu. Alerji sorunu yaşayanların C vitaminine dikkat etmesi gerektiğini savundu.

Canan Karatay tavsiyesi… Kış hastalıklarına karşı vücudu kalkan gibi sarıyor

MEYVE SUYU TÜKETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Meyve sularının C vitamini ihtiyacını karşılamak için doğru tercih olmayabileceğini söyleyen Karatay, meyvelerde bulunan fruktozun C vitaminiyle hücrelere giriş konusunda rekabet ettiğini öne sürdü.

Şekerin C vitamininin hücrelere ulaşmasını zorlaştırdığını iddia eden Karatay, “Şeker olduğu zaman C vitamini hücreye giremiyor. Şeker kapıyı kilitliyor” dedi.

Karatay, sözlerini “Korkmayacağız. C vitaminsiz kalmayın” ifadeleriyle tamamladı.

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