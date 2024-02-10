Çay tiryakilerine iyi haber: ‘Yaşlanma karşıtı etkisi’ ortaya çıktı 

Türkiye’de belki de en çok tüketilen içecek olan çayla ilgili tiryakileri sevindiren bir araştırma yapıldı. Çalışmayı yürüten uzmanlar, çayın ömrü uzattığını ve yaşlanmayı geciktirdiğini ortaya koydu.

Yıllardır çay tüketiminin demir emilimini azalttığı ve kansızlığa yol açtığına uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor. Ancak bu kez, çayın yararını ispat eden bir çalışmanın sevindiren sonuçları aktarıldı. Bilim insanları sabah kahvaltısından akşam yemeği sonrasına kadar neredeyse günün her vaktinde içilen çay ile ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza attı.

Çin'in Chengdu kentindeki Sichuan Üniversitesi'nde yapılan ve sağlık dergisi The Lancet’te yayımlanan bir araştırmada günde üç fincan çay içmenin ömrü uzattığı tespit edildi.

Araştırmacılar 37-73 yaşları arasındaki 5.998 İngiliz ve Çin'de 30-79 yaşları arasındaki 7.931 kişiyle çay içme alışkanlıkları konusunda anket yaptı. Katılımcılara içtikleri çayın türü ve günde kaç bardak çay tükettikleri soruldu. Her katılımcının vücut yağ yüzdesi, kolesterolü ve kan basıncına bakılarak biyolojik yaşları not edildi.

GÜNDE 3 FİNCANI YAŞLANMAYA ‘DUR’ DİYOR

Söz konusu çalışmada, sürekli çay içenler daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdi. Bu kişilerin ayrıca anksiyete ve uykusuzluk yaşama şikayetleri daha düşük çıktı. Araştırmacılar, "Günde yaklaşık üç fincan çay tüketmenin en belirgin yaşlanma karşıtı faydaları sunabileceğini düşündürüyor" sonucuna vardı. Çalışmaya göre, çay içmeyi bırakan katılımcılarda yaşlanmada artış görüldü.

DİYABET, KANSER, KALP HASTALIKLARINDAN KORUYOR

Araştırmacılar, çaydaki biyoaktif bir madde olan polifenollerin bağışıklık sistemi ve metabolizmanın işlevinin düzenlenmesinde rol oynayabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, “Çay tüketiminin kardiyovasküler (kalp damar) hastalıklar, diyabet, demans ve bazı kanser türleri gibi yaşa bağlı hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğine ve çay tüketiminin daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğuna dair çalışmalar birikiyor" dedi.

Kanıtlar göz önüne alındığında, çay tüketiminin insanlarda biyolojik yaşlanma sürecini geciktirebileceğinin mümkün olduğu belirtildi.

Öte yandan hangi çay türünün yaşlanmayı geciktirme konusunda diğerinden daha iyi olup olmadığı bilinmiyor. Uzmanlara göre çayın sıcaklığı da bir fark oluşturmuyor.