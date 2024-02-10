Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Çay tiryakilerine iyi haber: ‘Yaşlanma karşıtı etkisi’ ortaya çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: NY Post
    - Güncelleme:
    Çay, Araştırma, Fayda, Yaşlanma Karşıtı, Haber

    Sağlık Haberleri  / NY Post

    Türkiye’de belki de en çok tüketilen içecek olan çayla ilgili tiryakileri sevindiren bir araştırma yapıldı. Çalışmayı yürüten uzmanlar, çayın ömrü uzattığını ve yaşlanmayı geciktirdiğini ortaya koydu.

    Yıllardır çay tüketiminin demir emilimini azalttığı ve kansızlığa yol açtığına uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor. Ancak bu kez, çayın yararını ispat eden bir çalışmanın sevindiren sonuçları aktarıldı. Bilim insanları sabah kahvaltısından akşam yemeği sonrasına kadar neredeyse günün her vaktinde içilen çay ile ilgili dikkat çeken bir araştırmaya imza attı. 

    Çin'in Chengdu kentindeki Sichuan Üniversitesi'nde yapılan ve sağlık dergisi The Lancet’te yayımlanan bir araştırmada günde üç fincan çay içmenin ömrü uzattığı tespit edildi.

    Araştırmacılar 37-73 yaşları arasındaki 5.998 İngiliz ve Çin'de 30-79 yaşları arasındaki 7.931 kişiyle çay içme alışkanlıkları konusunda anket yaptı. Katılımcılara içtikleri çayın türü ve günde kaç bardak çay tükettikleri soruldu. Her katılımcının vücut yağ yüzdesi, kolesterolü ve kan basıncına bakılarak biyolojik yaşları not edildi.

    Çay tiryakilerine iyi haber: ‘Yaşlanma karşıtı etkisi’ ortaya çıktı 

    GÜNDE 3 FİNCANI YAŞLANMAYA ‘DUR’ DİYOR

    Söz konusu çalışmada, sürekli çay içenler daha yavaş yaşlanma belirtileri gösterdi. Bu kişilerin ayrıca anksiyete ve uykusuzluk yaşama şikayetleri daha düşük çıktı. Araştırmacılar, "Günde yaklaşık üç fincan çay tüketmenin en belirgin yaşlanma karşıtı faydaları sunabileceğini düşündürüyor" sonucuna vardı. Çalışmaya göre, çay içmeyi bırakan katılımcılarda yaşlanmada artış görüldü.

    DİYABET, KANSER, KALP HASTALIKLARINDAN KORUYOR

    Araştırmacılar, çaydaki biyoaktif bir madde olan polifenollerin bağışıklık sistemi ve metabolizmanın işlevinin düzenlenmesinde rol oynayabileceğine dikkat çekti. Uzmanlar, “Çay tüketiminin kardiyovasküler (kalp damar) hastalıklar, diyabet, demans ve bazı kanser türleri gibi yaşa bağlı hastalıklara karşı koruma sağlayabileceğine ve çay tüketiminin daha düşük ölüm riskiyle ilişkili olduğuna dair çalışmalar birikiyor" dedi.

    Çay tiryakilerine iyi haber: ‘Yaşlanma karşıtı etkisi’ ortaya çıktı

    Kanıtlar göz önüne alındığında, çay tüketiminin insanlarda biyolojik yaşlanma sürecini geciktirebileceğinin mümkün olduğu belirtildi. 

    Öte yandan hangi çay türünün yaşlanmayı geciktirme konusunda diğerinden daha iyi olup olmadığı bilinmiyor. Uzmanlara göre çayın sıcaklığı da bir fark oluşturmuyor.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: NY Post
    ÇayAraştırmaFaydaYaşlanma Karşıtı
    Haberler > Sağlık > Çay tiryakilerine iyi haber: ‘Yaşlanma karşıtı etkisi’ ortaya çıktı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Erkeklerde risk daha çok: Ölüm nedenleri arasında ilk sırada - SağlıkErkeklerde risk daha çok: Ölüm nedenleri arasında ilk sıradaKoronavirüsten daha çok can aldı, etkilemediği organ yok! Uzman isimden bağımlılara uyarı - Sağlık8 milyon can aldı, etkilemediği organ yokAğızdaki ‘sinsi’ tehlike! Avrupa Birliği yasaklıyor... Dişinde amalgam dolgusu olanlar dikkat - SağlıkAğızdaki ‘sinsi’ tehlike! Zararı konusunda uzmanı uyardıKırgız hekimler Türkiye’de eğitim alacak, böbrek naklini öğrenecekler - SağlıkKırgız hekimler Türkiye’de eğitim alacak, böbrek naklini öğreneceklerElektronik sigaranın hedefi gençler! Az zararlı sigara olmaz - SağlıkElektronik sigaranın hedefi gençler! Az zararlı sigara olmazRenk değişikliklerine dikkat! Hastalıkları dilinizden teşhis edin - SağlıkRenk değişikliklerine dikkat! Hastalıkları dilinizden teşhis edinDünya 1,5 derece ısındı! İklim değişti hastalıklar patladı - SağlıkDünya 1,5 derece ısındı! İklim değişti hastalıklar patladıTiryakilere kötü haber: Türk erkekleri sigara kaynaklı ölümlerde dünya ikincisi - SağlıkTiryakilere kötü haber: Türk erkekleri sigara kaynaklı ölümlerde dünya ikincisiUzman tavsiyesi: Karaciğer yağlanmasını bitiriyor, vücuttaki zehri atıyor - SağlıkUzman tavsiyesi: Karaciğer yağlanmasını bitiriyor, vücuttaki zehri atıyorArgivit Focus, “Yılın Çocuk Sağlığı Ürünü” seçildi! - SağlıkArgivit Focus, “Yılın Çocuk Sağlığı Ürünü” seçildi!
    Sonraki Haber Yükleniyor...