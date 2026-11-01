Çikolata kisti doğurganlığı tehdit ediyor! Ancak bir çıkış yolu var

Çikolata kisti, yumurtalık rezervini olumsuz etkileyerek doğal yolla gebelik şansını azaltabiliyor. Ancak uzmanlar, bu durumun tüp bebek tedavisine engel olmadığını vurguluyor. Doç. Dr. Eser Çolak, doğru zamanda ve kişiye özel planlanan tedaviyle anne olma şansının artırılabileceğine dikkat çekti.

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Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Eser Çolak, Endometriozis hastalığının yumurtalıkta oluşturduğu ve tıp literatüründe endometrioma olarak adlandırılan çikolata kistinin, özellikle üreme çağındaki kadınlarda görüldüğünü ifade etti. İçerisindeki koyu kahverengi sıvı nedeniyle bu isimle anılan kistlerin, yumurtalık rezervini ve üreme fonksiyonlarını olumsuz etkileyebildiğini belirten Doç. Dr. Çolak, erken değerlendirmenin önemine dikkat çekti.

SAĞLIKLI YUMURTA SAYISINI AZALTABİLİR

Çikolata kistlerinin yumurtalık dokusunda yerleşerek sağlıklı yumurta sayısını azaltabileceğini belirten Doç. Dr. Eser Çolak, doğal yolla gebelik şansını düşüren mekanizmaları şöyle anlattı:

"Bu kistler yumurtlamayı bozabilir ve karın içinde yapışıklıklara yol açarak yumurtanın tüplerden geçişini zorlaştırabilir. Rahim içi ortamın olumsuz etkilenmesi ise embriyonun tutunma şansını düşürebilir. Tüm bu nedenlerle çikolata kisti olan kadınlarda doğal yolla gebelik elde etme ihtimali azalabilir."

TÜP BEBEK ÖNEMLİ BİR AVANTAJ SAĞLIYOR

Tüp bebek yönteminin çikolata kistine bağlı bazı engelleri aşabildiğini vurgulayan Çolak, "Tüp bebek yönteminde yumurtalar doğrudan yumurtalıktan alınır, laboratuvar ortamında döllendikten sonra rahme transfer edilir. Böylece tüplerin tıkalı veya yapışık olması gebelik için engel oluşturmaz" diye konuştu.

Bununla birlikte büyük veya birden fazla çikolata kistinin tedavi sürecini zorlaştırabileceğine dikkat çeken Dr. Çolak, özellikle bu durumlarda yumurta toplama işleminin güçleşebileceğini ve yumurtalık rezervinin olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

CERRAHİ KARARI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR

Öte yandan, her çikolata kistinde ameliyat gerekmediğini belirten Doç. Dr. Çolak, cerrahi kararının hastaya özel verilmesi gerektiğini söyledi. Çolak, "Bazen şiddetli ağrı oluşturan büyük kistler tüp bebek tedavisinden önce veya sonra cerrahi olarak çıkarılabilir. Ancak her cerrahi müdahale yumurtalık dokusuna zarar verebilir. Bu nedenle karar; hastanın yaşı, yumurtalık rezervi ve gebelik planı dikkate alınarak verilmelidir" dedi.

UMUT VEREN SEÇENEK

Çikolata kistinin doğurganlığı azaltan önemli bir faktör olduğunu ancak anne olma ihtimalini ortadan kaldırmadığını vurgulayan Doç. Dr. Eser Çolak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çikolata kisti tüp bebek tedavisini imkânsız hâle getirmez. Hangi yolun izleneceği, hastanın yaşı, yumurtalık rezervi, kistin boyutu ve gebelik planı dikkate alınarak kişiye özel şekilde belirlenir."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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