Çocuğunuz yere basmada güçlük çekiyorsa dikkat! Uzmanı anne babaları uyardı

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda aniden gelişen; yürümede güçlük, ve kas iltihabı görülebildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Açıkgözoğlu, anne babaları uyardı.

Son günlerde sık sık miyozit (kas iltihabı) vakasıyla karşılaştıklarını belirten Dr. Aysel Açıkgözoğlu, çocuğun yürümesine engel olan hastalık konusunda ebeveynlere bilgiler verdi.

BU BELİRTİLER VARSA HEMEN DOKTORA BAŞVURULMALI

Anne babalara “panik yapmayın” mesajı veren Açıkgözoğlu, şunları söyledi:

“Miyoziti dediğimiz kas iltihabı; akut selim çocukluk çağı hastalığıdır. Viral üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularının görüldüğü prodromal (başlangıç) döneminden 1 ile 5 gün sonra görülür. Çocuklarda ani başlayan; yürümede güçlük, yürüyememe, baldır ağrısı şikayeti başlar. Şikayetlerin başlamasından sonraki 5-8 gün içinde de gerileyerek düzelir. Ağrı özellikle yataktan kalktıktan sonra (uzun istirahat sonrası) belirgindir. Üst solunum yolu enfeksiyonu sonrasında görülen bu kas ağrıları en sık influenza enfeksiyonu sonrasında olur. Çocukluk çağı selim akut miyozitinde hastalarda ciddi serum CK dediğimiz kas enzimi, vücutta yüksek miktarda bulunur. Çocuklarda birden ayak üzerine basamama, ayakta duramama ve yürüyememe şikayetleri olur ve bu durum aileleri son derece endişelendirir. Aileler, çocuklarındaki bu durumun kalıcı hasara yol açmadığını, böyle bir durumla karşılaştıklarında en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini bilmelidir. Tedavide çocuğun hastaneye yatırılması, tam iyileşmesini izlemeyi amaçlayan destekleyici tedavi ve takip yeterlidir.”

“AŞI, KOMPLİKASYON RİSKİNİ AZALTIYOR”

Influenzadan korunarak enfeksiyon sonrası miyozitten göreceli olarak korunmanın mümkün olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnfluenza aşısının influenza enfeksiyonuna bağlı komplikasyon riskini azalttığı bilinmektedir. Bu bilgiye dayanarak teorik olarak influenza aşısının selim çocukluk çağı viral miyozit insidansını azaltacağı düşünülebilir. Her yıl mevsimsel grip (influenza) aşısını yaptırarak kış ayını korunarak geçirebilirsiniz. Ayrıca, üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için çocuklarımıza el hijyenini öğretmeli, salgın dönemlerinde kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalıyız. Unutulmamalı ki bir hastalığa yakalanıp o hastalığın tedavi edilmesindense o hastalıktan korunmak en doğru seçenektir.”