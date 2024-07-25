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Çocuklara moral desteği: Robot eller oyuncak boyadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çocuklara moral desteği: Robot eller oyuncak boyadı

Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Oyuncak Müzesi ve Robot El Derneğinin iş birliğinde düzenlenen özel bir etkinlikte, Robotel kullanan çocuklar ve aileleri bir araya geldi.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - İstanbul Oyuncak Müzesi ve Robot El Derneğinin iş birliğinde düzenlenen özel bir etkinlikte, Robotel kullanan çocuklar ve aileleri bir araya geldi. Doğuştan ya da daha sonra yaşanan travmalar sebebiyle el ve parmak kaybı yaşayan çocuklar, 3D yazıcılarda kişiye özel ölçü ve niteliklerde üretilmiş robot elleriyle yine 3D yazıcılarda üretilmiş oyuncakları boyadılar. Bugüne kadar 500’ün üzerinde çocuğun hayatına dokunan Robot El Derneği Başkanı Serdar Okumuş “Robot eller protez ya da protez yerine geçen tıbbi cihaz değil, temel kavrama fonksiyonunu yerine getirebilen ve özellikle gelişim çağındaki çocukların hayatlarını kolaylaştıran hareketli moral destek aparatlarıdır. Ücretsiz olarak temin edilen robot ellerle çocuklara erişilebilir bir çözüm sunuluyor. Çocuklar, basit günlük ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılayabilen, sosyalleşebilen kişiler olarak büyüyebiliyor” dedi. Etkinlikte biri depremzede olan üç ihtiyaç sahibi çocuk, ilk robot ellerini deneme fırsatını buldu.

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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