Dinç olmak isterken canınızdan olmayın! Enerji içecekleri ölüme kadar götürüyor

Özellikle gençlerin tercih ettiği enerji içecekleri için ‘hayati’ uyarı geldi. Kardiyolog Prof. Dr. Ali Oto bazı ülkelerde bu içecekler için 18 yaş sınırı olduğunu belirterek aşırı kafein içerdiği için öldürücü olabileceğini söyledi.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Son dönemde trend olan enerji içecekleri toplum sağlığını tehdit ediyor. Bu içecekler bağışıklık sistemini bozuyor, hatta ölüme kadar götürebiliyor. Daha dinç olmak için tüketilen enerji içecekleri sadece kısa süreli bir enerji veriyor, sonrasında kişinin daha yorgun olmasına yol açıyor. Birkaç saatliğine verdiği enerji sebebiyle özellikle gençler arasında bağımlılığa sebep oluyor. Geçtiğimiz günlerde, 28 yaşındaki Afrikalı bir gencin art arda 5 kutu enerji içeceği içtikten sonra kalp krizi geçirmesi, bu içeceğin zararlarını tekrar gündeme getirdi. Uzmanlar, enerji içecekleriyle ilgili, özellikleri gençleri uyarıyor. Kardiyolog Prof. Dr. Ali Oto, enerji içeceklerinin bir kupa kahveden çok daha fazla kafein içerdiğine dikkat çekti.

İlgili Haberler Doktorlar yapay zekâya danışman olacak

Bir insanın günlük alabileceği günlük kafein dozunun 400 miligram olduğunu belirten Prof. Dr. Oto “Enerji içeceklerindeki kafein miktarının gerçekten çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Kafeinin yanında bazı ek maddeler de bulunuyor. Bütün bunlar özellikle dozu yüksek olduğundan insan vücuduna ciddi zarar verebiliyor. Bu zararlar önemli ölçüde kalp ritim bozukluklarına sebep olabiliyor ve ölüme yol açabiliyor. Özellikle sportif yarışmalardan ya da egzersizlerden önce yüksek oranda enerji içeceği almak öldürücü olabiliyor” dedi.

İlgili Haberler Dünya bu yasağı tartışıyor: Enerji içeceğine yaş sınırı gelebilir

Bir diğer zararlı alışkanlığın da enerji içeceklerinin alkolle birlikte tüketilmesi olduğuna vurgu yapan Oto “Alkolle tüketildiğinde zararı iki katına çıkıyor. Çünkü alkolün damar genişletici özelliği var. Dolayısıyla ani tansiyon düşmesine yol açabiliyor. Bu tüketim bilinçsizce teşvik ediliyor” ifadelerini kullandı. Enerji içecekleri konusunda çok fazla farkındalık oluşturulamadığını belirten Oto “Özellikle okullarda, gençlerin olduğu mekânlarda bu konuda farkındalık oluşturulmalı. Çünkü giderek yaygınlaşıyor. Bazı ülkelerde enerji içecekleri satışında yaş sınırı var. Bazı ülkeler ise fiyatını artırarak kullanımını azaltmaya, engellemeye çalışıyor. Süper marketlerde çok farklı içeriği olan enerji içecekleri var. Fazla miktarda suistimal edilen bir içecek türü” diye konuştu.