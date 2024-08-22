Estetik faciası: Güzelleşmek için yattığı ameliyat masasında can verdi

Güzelleşmek için Türkiye’ye gelen ve özel bir klinikte ameliyat olan İngiliz Kaydell Brown, operasyon sonrası hayatını kaybetti. 38 yaşındaki kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İki çocuk annesi 38 yaşındaki İngiliz Kaydell Brown, estetik için geldiği İstanbul’da canından oldu. Brown’ın acılı kardeşi, başına gelenleri anlattı.

KIZ KARDEŞİNE ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER

Kaydell Brown 26 Mart'ta İstanbul'daki bir klinikte karın germe, liposuction ve kalça estetiğinden oluşan üç parçalı yoğun bir estetik operasyon geçirdi. Ameliyat sonrası ölen Brown’ın acılı kız kardeşi Leanne ITV News'e yaptığı açıklamada "Üç kişi içeri girdi ve bizimle gelebilir misiniz lütfen?" dedi. Beni bir odaya götürdüler ve ameliyatla ilgili komplikasyonlar olduğunu, bazı şeyler olabileceğini söylemeye başladılar. Ben de 'Kız kardeşim öldü mü?' diye sordum. Bana sadece 'Üzgünüz ama evet' dediler. Klinik yetkilileri Leanne'e Brown'ın işlemin ardından öldüğünü açıkladı.

Personel, operasyondan sonra Kaydell'i uyandırmaya çalıştıklarını ve ancak bir miktar yağın akciğerlerine gitmiş olabileceğini söyledi.

PARA İADESİ YAPIP UÇAK BİLETİ ALMIŞLAR

Klinik çalışanları ayrıca iki çocuk annesini operasyondan sonra uyandıramadıklarını iddia etti ve ameliyat için ödenen yaklaşık 240 bin TL paranın iadesini yaptı. Leanne, kız kardeşinin cesedini görmesine izin verilmediğini aktardı. Kendisine ülkesine dönmesi için uçak bileti alındığını da belirtti.

Rapora göre Brown'ın cesedi İngiltere'ye götürüldüğünde otopsi yapıldı. Raporda akciğer, beyin gibi bazı organlarının eksik olduğu bildirildi. Ayrıca Brown'ın bağırsaklarının parçaları da kayıptı.

ÖLÜMÜ KOMPLİKASYON KAYNAKLI MI?

Klinikte uzman olduğunu söyleyen yetkililer, Brown'ın ölümünün tıbbi uygulama hatası değil, ameliyatla ilgili bilinen komplikasyonlardan kaynaklandığını öne sürdü. Şüpheli ölümle ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturmayı yürüten yargıç Marilyn Whittle, “Ölümle ilgili soruşturmalarımız devam ediyor. Daha fazla bilgiye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Kaydell'in operasyon 26 Mart'taki ölümünün, kan dolaşımındaki yağın akciğerlerine gitmesinden kaynaklandığı düşünülüyor.