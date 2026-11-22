Horlamanın ve uyku apnesinin yalnızca fazla kiloyla ilişkili olmadığını belirten Prof. Dr. Canan Karatay, zayıf kişilerde de alerjik reaksiyonların bu sorunlara yol açabileceğini söyledi. Ev temizliğinde kullanılan çamaşır suyu, deterjan, yumuşatıcı ve oda kokularına dikkat çeken Karatay, sentetik kimyasallardan uzak durulması gerektiğini savundu.

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Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalında horlama ve uyku apnesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu sorunların yalnızca fazla kilolu kişilerde görülmediğini belirten Karatay, zayıf kişilerde de çeşitli nedenlerle horlama şikayetlerinin ortaya çıkabildiğini ifade etti.

FAZLA KİLO HORLAMAYI TETİKLEYEBİLİYOR

Horlama sorununun özellikle fazla kilolu kişilerde daha sık görüldüğünü dile getiren Karatay, ense, küçük dil ve ağız çevresindeki yağlanmanın hava yolunu etkileyebileceğini öne sürdü. Fazla kilonun yanı sıra alerjik durumların da horlamaya neden olabileceğini belirten Karatay, zayıf kişilerde görülen şikayetlerin altında da alerjik etkenlerin bulunabileceğini söyledi.

Uyku apnesinde kişinin uyku sırasında nefesinin kesilebildiğine dikkat çeken Karatay, solunum yollarını etkileyen çevresel faktörlerin de değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Evdeki bu ürünler horlamayı tetikliyor olabilir! Prof. Dr. Karatay tek tek sıraladı

ÇAMAŞIR SUYU VE ODA KOKULARINA DİKKAT

Ev temizliğinde kullanılan kimyasal ürünlere karşı uyarılarda bulunan Karatay, çamaşır suyu, deterjan, yumuşatıcı, oda kokusu ve spreylerin solunum sistemini olumsuz etkileyebileceğini ileri sürdü.

Bu ürünlerin yerine doğal temizlik malzemelerinin tercih edilmesini öneren Karatay, sentetik kimyasallardan mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Evdeki bu ürünler horlamayı tetikliyor olabilir! Prof. Dr. Karatay tek tek sıraladı

Karatay, “Evde hanımlar deterjan, çamaşır suyu kullanmayacak. Bir zahmet temizliklerini daha doğal temizleyicilerle yapacaklar” dedi.

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TARIM VE BÖCEK İLAÇLARI DA VÜCUTTA BİRİKİYOR

Karatay, tarım ilaçları, böcek ilaçları ve çevresel toksinlerin de vücutta birikebileceğini iddia etti. Ağır metallerin hücrelerin normal işleyişini bozabileceğini savunan Karatay, özellikle cıva ve alüminyuma dikkat çekti.

Evdeki bu ürünler horlamayı tetikliyor olabilir! Prof. Dr. Karatay tek tek sıraladı

Vücudun bu maddelerden arındırılması için yüksek dozda antioksidan alınması gerektiğini de öne süren Karatay, metabolik sorunların horlama ve uyku apnesiyle ilişkili olduğunu savundu.

Karatay, horlama ve uyku apnesinin değerlendirilmesinde yalnızca belirtilere değil, vücudun genel işleyişine de odaklanılması gerektiğini dile getirdi.

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