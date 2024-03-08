Fahrettin Koca'dan MHRS açıklaması! Rakam vererek tek tek anlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS'de yaşanan randevu sorununa değindi ve bu sorunun ana nedeninin randevusuna gelmeyenler olduğunu söyledi. Koca, buna da çözüm bulacaklarını belirtti.

Kamu hastanelerine ve bağlı sağlık kurumlarına randevu hizmeti sunan MHRS, vatandaşlara büyük kolaylık sağlarken, gidilmeyen randevular ise sağlık sisteminde aksamalara neden oluyor. Yaşanan soruna dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sert tedbirler alınabileceğine dair sinyaller verdi.

İstanbul Beykoz'daki bir çay ocağında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Koca, MHRS'de yaşanan randevu sorununa değindi.

"RANDEVU SADAKATSİZLİĞİNE ÇÖZÜM BULACAĞIZ"

Bakan Koca, şunları söyledi:

"MHRS randevu sorunu, randevu aldığı halde randevusuna gelmeyenlerden kaynaklanıyor. 2023’te 23 milyon randevuya gelinmedi. Oran yüzde 18. Bu duyarsızlık başkalarının randevu hakkını kullanamamasına yol açıyor. Randevu sadakatsizliğine çözüm bulacağız."

BEYKOZ'A 800 YATAKLI HASTANE GELİYOR

Bakan Koca, Beykoz'un kendine yetecek bir sağlık hizmetine kavuşması gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir araziyi hızla bulalım dedik. Şu an düşünülen yer Milli Eğitime tahsis edilen bir yerdi, Türk Alman Üniversitesinin bitişiğiydi. Hatta orada İETT'nin kullandığı yerdi, hastanenin dibinde İETT'nin bu yeri de olmaz dedik. Plan değişikliğinde orayı da içine aldık. Dolayısıyla 200 dönümün üzerinde inşaatıyla birlikte, 500 yataklı olarak bu ay sonu ihalesi yapılıyor.

Bu yer 500 yataklı ama her odası tek yataklı olarak planlandı. Bunun dışında 219 yoğun bakımı olan bir yer. Yani toplamda muhtemelen 800 yataklı bir hastane olarak fonksiyon verecek. Yer teslimiyle birlikte önümüzdeki 2-2,5 yıl içerisinde şehir hastanesi konseptinde bir hastaneye Beykoz'umuz kavuşmuş olacak."

"BAŞHEKİMLE BİRLİKTE HASTANEYİ YÖNETECEK OLAN BİR YÖNETİM KURULU İSTİYORUZ"

Koca, 2 hafta önce Meclis'ten hastanelerde koordinasyon kurulu kurulacağına dair kanunun geçtiğini anımsatarak, "Başhekimle birlikte hastaneyi yönetecek olan bir yönetim kurulu olsun istiyoruz. Bu yönetim kurulu etkili bir kurul olarak faaliyet göstersin istiyoruz" diye konuştu.

Koca, hastanelerin, verimlilik, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), ameliyat randevuları, MR, tomografi, ultrason ve benzeri işlemlerde yaşanabilecek sorunlar, hastaların hastanelerden memnuniyeti gibi belirlenen kriterlere göre koordinasyon kurulu içinde hizmet vereceğini aktardı.

Ortalamanın üzerinde hizmet veren ve hastaları memnun eden hastanelerin başhekimlerinden başlayarak bütün yöneticilerine teşvik vereceklerini kaydeden Koca, "Ortalamanın üzerinde hizmet veremiyorsa, yöneticileri de o teşviki dolayısıyla alamayan bir hastaneyse, o bizim için alarm işareti olacak ve ne yapmamız gerekiyorsa yapıyor olacağız. Onun için bundan sonraki süreci takip ettiğimizden emin olun" şeklinde konuştu.