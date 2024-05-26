Fenomenler 'ebeliğe' de soyundu! Doğum koçu isteyen 30 bin lirayı gözden çıkaracak

Ebelik mesleği bazı eğitimsiz fırsatçıların 'doğum koçluğu' adı altında gelir kapısı oldu. Bilimsellikten uzak öneri ve telkinlerde bulunan eğitimsiz doğum koçları, bir anne adayından yaklaşık 30 bin lira gelir elde ediyor. Aralarında fenomenlerin de olduğu bu kişiler ayrıca 'doğumda kullanılacak ilaç dışı rahatlatıcı ve ağrı kesici yöntemler' gibi başlıklarda gebelere önerilerde bulunuyor.

Sosyal medyada bu kez 'doğum koçları' türemeye başladı. Ebelik mesleğinden uzak olan bu kişiler arasında hukuk fakültesi mezunu da var iktisat mezunu da.

Doğum süreci ve sonrasına ilişkin pek çok alanda aldıkları sertifikalar ile anne adaylarını gelir elde eden fırsatçıların çıkardığı fatura ortalama 4 bin lira. Ancak, hamileliğin başından sonuna kadar bir doğum koçu ile çalışmak, doğuma girmesini istemek ve sonrasında da evde destek almanın faturası ise ortalama 30 bin TL.

Milliyet'te yer alan habere göre, doğum koçlarından bir tanesi, yoğunluğu nedeniyle bizi geri çevirirken diğerleri detaylı özgeçmişlerini ve verdikleri hizmetleri anlatan ilgiler paylaştı. Bazıları sosyal medyada ‘fenomen’ diye adlandırılan isimlerden.

TEDAVİ ÖNERİSİ VERİYORLAR

Temel doğuma hazırlık tekniklerinden aile dizimine, emzirme-bebek masajı sertifikasından ileri sunum tekniklerine kadar pek çok konuda sertifikası olan bu koçların hepsinin ortak özellikleri; sağlık alanında uzmanlık ve deneyimlerinin olmaması.“Doğumda gevşeme teknikleri, emzirme eğitimi, doğum sonrası evde bakım desteği’ gibi konularda bilgi veren bu kişiler ayrıca ‘doğumda kullanılacak ilaç dışı rahatlatıcı ve ağrı kesici yöntemler’ gibi başlıklarda gebelere öneri ve telkinlerde bulunuyor.

EBE, DOĞUM KOÇU OLDU

Uzmanlar doğum koçlarının ebelerin ve hekimlerin işine soyunduğuna dikkati çekerek eğitimsiz kişilerin anne ve bebek sağlığı için ciddi bir tehdit olabileceğini vurguluyor. Konuyu gündeme taşıyan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şu uyarılarda bulundu: “’Doğum koçu’ diye bir şey yok. Ebenin işi zaten o. Hayatında sağlıkla alakası olmayan insanlar başka şeyler telkin ediyorlar. Ebeler Türkiye’de bu işi en iyi yapan meslek grubu.”

TEDAVİYİ REDDETTİREN VAR

Türk Ebeler Derneği Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Ebelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Karahan: “Ebelik; 4 yıllık lisans eğitimiyle kazanılan, mesleğin icrasına ilişkin esaslar yasal düzenlemelerle belirlenmiş bir meslektir. Ancak tanımlı bir eğitim süreci bulunmayan kişilerin ebeliğe soyunduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığının bununla ilgili genelgesi var ancak buna uyulmuyor. Bazı özel üniversitelerin ya hekimlerin kısa süreli kurslarıyla doğum koçu olunuyor, e-devlet sertifikalı yüksek gelir garantili diye reklamlar yapılıyor. Anne ve bebek için büyük riskler söz konusu. Bazen doğum koçlarının tedavi gerektiren durumlarda kadınları etkileyerek tedaviyi reddetmeye giden sonuçlara neden olduğunu görüyoruz”

CİSED Bakırköy Şube Başkanı Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurgül Ulusoy:

Doğum sürecine eşlik etmek zaten ebenin birinci vazifesidir ve günümüzde ebe arkadaşlarımız bu konuda çok tecrübe sahibidirler. Doğum koçu denen kişilerle yapılan doğumlarda yetkisiz söylem ve müdahaleler sonucu anne ve bebek hayatını tehlikeye atan sonuçlar oluşabilir.