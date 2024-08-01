Flirt varyantı dünyada yayılıyor! Yaz Covid'inde olimpiyat endişesi

Bütün dünyada baskın hâle gelen Covid-19’un son mutasyonu Flirt konusunda Dünya Sağlık Örgütü uyarı yaptı. Yaz Covid’i olarak da adlandırılan yeni mutasyonun yayılmasında Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Paris Olimpiyatlarının tehdit oluşturacağı bildiriliyor.

ZİYNETİ KOCABIYIK'IN HABERİ - Koronavirüsün yeni varyantı Flirt vakalarında endişe verici artış yaşanıyor. ABD’de 26 eyalette “yüksek” ve “çok yüksek” seviyede etkili olan, komşumuz Yunanistan’da da yaygın olarak görülen Covid-19’un flirt varyantı hızla yayılıyor.

Özellikle Avrupa’nın Paris Olimpiyatları yüzünden risk altında olduğunu belirten uzmanlar seyahat edeceklere bu noktada dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Önce Avrupa Futbol Şampiyonası, şimdi de olimpiyatlar sebebiyle yoğun kalabalıkların bir araya gelerek uluslararası seyahatlerin artmasının Yaz Covid’ini tetikleyebileceğini belirten Liv Hospital Ankara Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok “Özellikle sıcak ve nemli ortamlar virüsler için bulunmaz fırsattır. Bir de bu çoğalan virüslerin kişiden kişiye yayılımı için gerekli olan kalabalık ortamların olması, adeta salgına davetiye çıkarmaktadır. Yani hem futbolda Avrupa Şampiyonası hem de Paris Olimpiyatları organizasyonlarının oluşturduğu kalabalık ortamlar, flirt varyantı için önemli bir risk barındırmaktadır” dedi.

YAZ COVID’İ VAKALARINDA ARTIŞ VAR

Doç. Dr. Duran Tok, "Özellikle sıcak havanın ve nemli ortamın virüslerin çoğalmasını tetiklediği yaz aylarında, yaz gribinde önemli bir artış var. Son aylarda baskın olan varyantın Flirt varyantı olduğu düşünülürse Yaz Covid’i vakalarda yaygın artış olduğu düşünülmektedir. Flirt, Omicron varyantından mutasyona uğrayan ve baskın hâle gelen bir virüs türevi olarak kabul edilmektedir. Başak proteinlerinde mutasyonlardan dolayı antikorlardan korunduğu düşünülüyor. Ancak varyantlar henüz yeni olduğundan; ne kadar ağır bir klinik tabloya yol açabileceğini ve ne kadar bulaşıcı olabileceğini anlamak için daha çok veriye ihtiyaç var” diye açıkladı.

“DİĞER VARYANTLARDAN DAHA HIZLI YAYILABİLİR”

Dünyada genel olarak azalan Covid-19 virüsünün, yaz aylarında Flirt varyantı ile ortaya çıkarak hızlı şekilde bulaşmasının endişe verici olduğunu belirten Doç. Dr. Tok “İlk defa ABD’deki atık sularda tespit edilen varyantın, dünyanın her yerinde olmasa bile bazı bölgelerde baskın hâle gelmesi, ortamdaki diğer varyantlardan daha hızlı yayılabileceğini göstermekte ayrıca nasıl bir klinik tabloya yol açabileceğinin net bilinmemesi de doğal olarak endişeye yol açmaktadır” diye konuştu.

“100 GÜNLÜK ÖKSÜRÜK” HASTALIĞI

Koronavirüsün yeni varyantı Flirt’in bilinen soğuk algınlığı belirtileri gösterdiğini ancak geçmeyen en çok şikayet edilen semptomlardan olduğunu ifade den Doç. Dr. Tok “Klinik belirtiler diğer Covid-19 türleriyle hemen hemen aynı olup, ayrıca uzun süren öksürük nöbetleri de gözlemlenmektedir. Bazen burun akıntısı, boğaz ağrısı gibi soğuk algınlığı belirtileri şeklinde bazen de tabloya ilaveten yüksek ateş, kas eklem ağrılarının da eşlik ettiği bilinmektedir. Bazen uzun süren ateşle de seyredebilmektedir. Öksürük nöbetlerinin uzun süreli olduğu görülmektedir. Bu sebeple hastaların uzun süren öksürükleri nedeniyle flirt varyantının oluşturduğu hastalık tablosu, 100 günlük öksürük adıyla da anılmaya başlamıştır” dedi.

“HİÇ AŞI OLMAYANLAR VE YAŞLILAR RİSK ALTINDA”

En önemli risk grubunu yaşlılar ve hiç aşı olmamış kişilerin oluşturduğunu belirten Doç. Dr. Tok, bağışıklık problemli hastalar ve kronik hastalığı olanların da risk altında olduğunu belirtti.

KUSMA VE İSHALE YOL AÇAN VİRÜS DOLAŞIMDA

Son dönemde yiyeceklerden bağımsız olarak bulantı, kusma, ishal ve eklem ağrılarının eşlik ettiği klinik tablolarla da sık karşılaşmaktayız. Etkenin çoğunlukla influenza virüsü olduğu ancak mide bağırsak sistemini de tutabilen diğer virüslerin de rol oynayabileceği yaz gribinde; klasik semptomların dışında ishal, bulantı ve kusma da görülebilmektedir. Bu klinik tablonun, ortak yiyecek paylaşımı olmayan ancak aynı ortamda bulunan kişiler arasında yayılması bu görüşü desteklemektedir.

Yine koronavirüsün flirt varyantında klasik semptomların dışında ishal, bulantı ve kusmanın da görülebilmesi buna ayrı bir işarettir.