Erzurum'da bir gelinlik mağazasında yaşanan şakalaşma ölümle sonuçlandı. İş yeri sahibi Hakkıhan Gez'in, komşusu 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı'ya şaka yapmak amacıyla doğrulttuğu pompalı tüfek ateş aldı. Karnından vurularak ağır yaralanan Kabanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini öne süren Gez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İfadesinde “Ben Emirhan'a şaka olsun diye tüfeği doğrulttum. Böyle bir şaka yaptığım için pişmanım” dedi.

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Erzurum'da bir gelinlik mağazasında yaşanan ve 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı'nın hayatını kaybettiği silahlı olayla ilgili gözaltına alınan Hakkıhan Gez tutuklandı. İş yeri sahibi Hakkıhan Gez'in, şaka yapmak amacıyla komşusu Kabanlı'ya doğrulttuğu pompalı tüfeğin ateş alması sonucu meydana gelen olayda, genç adam ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Erzurum'da Kevelciler Caddesi üzerinde bulunan bir gelinlik mağazasında meydana gelen olayın ardından gözaltına alınan Hakkıhan Gez’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Pompalı tüfeğin ateş alması sonucu Emirhan Kabanlı'nın ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 41 yaşındaki zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Gez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gelinlik mağazasında dehşet! Şaka için tüfek doğrulttu, genç adam can verdi

GENÇ ADAM CAN VERMİŞTİ

Olay, 7 Kasım günü öğle saatlerinde Kevelciler Caddesi'ndeki bir gelinlik mağazasında yaşandı. İddiaya göre, bitişikteki iş yerinin sahibi olan 23 yaşındaki Emirhan Kabanlı, komşusu Hakkıhan Gez'in mağazasına gitti. Bir süre sohbet ederek şakalaşan ikilinin yanındaki pompalı tüfek, kısa süre sonra ölümle sonuçlanan olayın yaşanmasına neden oldu.

İş yeri sahibi Gez'in, şaka yapmak amacıyla tüfeği Kabanlı'ya doğrulttuğu sırada silah ateş aldı. Karnından vurulan genç adam, mağazanın kapısının önüne yığıldı. Silah sesini duyan Gez ve çevredeki esnaf yaralı gencin yardımına koştu. Özel araçla Erzurum Şehir Hastanesi'ne götürülen Kabanlı, doktorların müdahalesine rağmen vefat etti.

Gelinlik mağazasında dehşet! Şaka için tüfek doğrulttu, genç adam can verdi

“ŞAKA OLSUN DİYE TÜFEĞİ DOĞRULTTUM”

Tutuklanan Hakkıhan Gez'in emniyette verdiği ifadede olayın kazara meydana geldiğini öne sürdüğü öğrenildi. Tüfeğin dolu olduğunu bilmediğini iddia eden Gez'in, ifadesinde, “Olay günü tüfeğin dolu olduğunu bilmiyordum. Ben Emirhan'a şaka olsun diye tüfeği doğrulttum. Böyle bir şaka yaptığım için pişmanım” dediği belirtildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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