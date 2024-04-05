Gençlerde kansere yakalanma oranı 2 katı arttı

Uzman; mide, bağırsak, karaciğer kanserlerinin gençler arasında arttığının uzun zamandır izlendiğini aktardı. Amerikan Kanser Araştırmaları Derneği'nin raporuna göre de, bu tür kanserler 50 yaşın altındaki erkeklerde ölümlerin en önde gelen nedenini oluşturmakta. Aynı yaştaki kadınlar arasında birinci sırada meme kanseri geliyor.

COVİD-19 AŞISI MI SEBEP OLDU

Birmingham Üniversitesi'nden araştırmacılar, Covid-19 aşısının gençler arasındaki kanser vakalarındaki artışla ilgisi olduğu tezine kesinlikle karşı çıkarak, bu olgunun salgından önce de var olduğuna dikkat çekiyor. Buna göre her iki yeni nesil de önceki nesillere göre iyi bilinen risk faktörlerine daha fazla hedef oluyor veya yeni risklerle karşılaşmakta.

Önceki nesillerle karşılaştırıldığında, şu anda kırk yaşında olanların sigara, alkol tüketimi veya obeziteye maruz kaldıklarında daha genç olması önemli bir faktör.

Belfast'taki Queen's Üniversitesi'nden araştırmacı epidemiyolog Helen Coleman, 1980'lerden önce var olmayan bir "obezite salgınına" dikkat çekiyor. Bunun dışında yeni kanserojen türlerinin ortaya çıktığını öne süren diğer önemli bir hipotez daha bulunuyor. Kanser artışıyla ilgili farklı teoriler de bulunuyor. Buna göre kimyasallar, mikroplastikler ve aşırı işlenmiş gıdalar.

EN BÜYÜK ÇARE ERKEN TEŞHİS

Bilim insanları, bu olgunun temel nedenlerini bilmeden gençler arasında kanser artışını durdurmak için ne yapılması gerektiğini bilmenin de zorluğuna dikkat çekerken, kanserle mücadelede en önemli olanın erken teşhis olduğunun bir kez daha altını çiziyorlar.

Kanser uzmanı Shivan Sivakumar, bir semptom hakkında şüphesi olanların doktora başvurmasını tevsiye ederek, “Bir şeylerin ters gittiğini hissediyorsanız vakit kaybetmeyin, gidin ve sağlık kontrollerinizi yaptırın." diyerek erken teşhis ve taramanın önemine dikkat çekti.