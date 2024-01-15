Gribal enfeksiyonlar pik yaptı, uzman isim altın kuralı açıkladı

15 Ocak 2024 11:05 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 11:06

Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesinde Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. Mürvet Sungur, gribal enfeksiyonlara karşı uyarılarda bulundu. Sungur, risk altındaki kişiler için en etkili korunma yönteminin aşı olduğunu dile getirdi.

Grip virüsünün damlacık yoluyla bulaştığını dile getiren Dr. Mürvet Sungur, "Öksürüp hapşıran kişi, virüs içeren çok sayıda damlacığı etrafa yayar. Bu damlacıkların ağız, burun ya da gözlerimize bulaşması ile hastalık bulaşır. Gripli bir kişi virüsü etrafa yaymamak için öksürüp hapşırırken ağzını bir mendille, mendil bulamıyorsa kolları ile kapatmalıdır. Ellere hapşırmak en tehlikeli olanıdır. Ellere bulaşan virüs buradan dokunulan her yere yayılır." diyerek hasta kişileri ve çevresindekileri uyardı.

Mürvet Sungur, devamında ise hijyen konusunda şöyle dedi:

"Gripli kişi sık sık ellerini yıkamalıdır. Su ve sabun bulunamadığı durumda el antiseptikleri ile eller ovalanarak da temizlik sağlanabilir. Gribin toplumda yayılmaması için, virüsün en çok saçıldığı hastalığın ilk günlerinde, okula, işe gidilmeyip evde istirahat edilmelidir. Ağız ve burunu tam kapatacak şekilde maske kullanılmalıdır."

GRİPTEN KORUNMAK İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Dr. Mürvet Sungur, gribe yakalanmamak için sık el temizliği, sağlıklı beslenme, mevsime göre giyinme gibi kişisel önlemlerin yanı sıra özellikle risk altındaki kişiler için en etkili korunma yolunun aşı olduğunu ifade etti.

Sungur, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Grip her yıl ekim ayında başlayarak aralık ayında artıp nisan-mayıs aylarını kapsayan dönemde sık görülmektedir. Bu nedenle grip aşısının her yıl ekim ayında yaptırılması gerekmektedir. Ancak risk grubundaki kişiler, daha önce yaptırmadılarsa, şubat ayına kadar aşıyı yaptırabilirler.

Grip hastalığının geçirilmesiyle veya aşılama ile oluşan bağışıklık, virüsün yapısında gerçekleşen sürekli değişiklikler nedeniyle kalıcı değildir. Aşılanan veya hastalığı geçiren bireyler bir sonraki grip mevsiminde hastalığa tekrar yakalanabilir. Ayrıca, virüsün yapısı değiştiği için, takip verilerinden elde edilen bilgilere göre aşı içeriği her yıl yenilenmektedir. Bu nedenle mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı olunması gerekir."