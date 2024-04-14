Günde 1 avuç yiyin! Kıvrandıran hastalığa çare oluyor, üstüne su içerseniz…

Demir eksikliği sorunu yaşayanlara tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bu problemin üstesinden gelmek için kabak çekirdeği yenmesi gerektiğini söyledi. Kendisinin de düzenli olarak kabak çekirdeği tükettiğini belirten Müftüoğlu, bu şahane atıştırmalığın faydalarından bahsetti.

Demir eksikliği birçok kişinin ortak problemi. Bu sorunu yaşayanlar halsizlik, bitkinlik gibi sorunlarla mücadele ediyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, benzer sıkıntıları yaşayanlara her akşam kabak çekirdeği yemeleri gerektiğini söyledi.

“AKLI OLAN KABUĞUYLA YER”

Kabak çekirdeğinin kabuğundan ayrılmadan tüketilmesi gerektiğini söyleyen Müftüoğlu, şöyle konuştu:

“Aklı olan kabak çekirdeğini kabuğuyla birlikte yer. Çünkü kabak çekirdeğinin kabuğu bilinen en güçlü demir depolarından biri. Ispanakta demir olduğunu biliyoruz ama kabak çekirdeğinde demir olduğunu bilmiyoruz. Kabak çekirdeğini tuzlayıp kavurmayın.”

KABIZLIĞI GEÇİRİYOR

Kabak çekirdeğinin kabızlık sorununa da çare olduğunu söyleyen Müftüoğlu “Posa gücü de önemli. Kabuğuyla yendiğinde bağırsakları da çalıştırıyor. Üstüne 1 bardak su da için. İçeriğinde bizi inanılmaz mutlu eden ‘triptofan’ isminde bir aminoasit var. O nedenle akşamları bir avuç kadar kabak çekirdeği yiyin. 30 gramı geçmesin, yoksa kilo alırsınız” ifadelerini kullandı.