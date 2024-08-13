Her 3 kişiden birinin problemi uykusuzluk genetikmiş

Ortalama her üç kişiden biri hayatı boyunca uykuya dalma ve uykuya devam etme konusunda problem yaşıyor. Bu problemler üç aydan uzun sürdüğünde ise kronik uykusuzluk olarak adlandırılıyor. Prof. Dr. Fidan, “Şişmanlığa bağlı olarak hava yollarının daralması uykuya dalmayı ve sürdürmeyi zorlaştırır. Ayrıca yaşanan burun veya ağız, yüz travmaları, göğüs kafesi travmaları da solunum problemleri oluşturarak uyku hastalıklarına yatkınlığını arttırmaktadır” dedi.

ZİYNET KOCABIYIK'IN HABERİ - Ortalama her üç kişiden biri hayatı boyunca uykuya dalma ve uykuya devam etme konusunda problem yaşıyor. Bu problemler üç aydan uzun sürdüğünde ise kronik uykusuzluk olarak adlandırılıyor. Uyku problemleri yaşayan kişilerin mutlaka uyku hekimine başvurması gerektiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, uyku hastalıklarının da genetik yollarla insana kan bağı bulunan kişilerden taşınabildiğini belirterek, “Yapılan çalışmalar ailevi uyku probleminin genetik geçişle sonraki nesilde veya kan bağı olan kişilerde de görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ortaya koyuyor” dedi.

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OBEZİTE ZEMİN HAZIRLIYOR

Çağımızın en önemli problemlerinden biri olan obezitenin de uyku hastalıklarına zemin hazırladığını belirten Prof. Dr. Fidan, “Şişmanlığa bağlı olarak hava yollarının daralması uykuya dalmayı ve sürdürmeyi zorlaştırır. Ayrıca yaşanan burun veya ağız, yüz travmaları, göğüs kafesi travmaları da solunum problemleri oluşturarak uyku hastalıklarına yatkınlığını arttırmaktadır” dedi.