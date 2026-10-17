İlerleyen yaşına rağmen yıllara meydan okuyan Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Nebahat Çehre, sağlıklı ve genç görünümün sadece dış bakımla değil, hayata bakış açısıyla da ilgili olduğunu söyleyerek zindeliğin anahtarını "Hayata güzel bakmak, iyi dostlar edinmek ve sevdiklerinle zaman geçirmek" olarak özetledi.

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Fiziksel güzelliğin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Çehre ile marka yüzü olduğu bir organizasyonda buluştuk. Kendine gösterdiği özen, hayata karşı duruşu ve yaş almayı bir kayıp değil, hayatın doğal bir parçası olarak karşılayan tavrı ile dikkat çeken sanatçıya “Bugünkü Nebahat Çehre’yi oluşturan 3 önemli nokta nedir?” diye sorduğumuzda verdiği cevap aynı zamanda hayat felsefesini de özetliyordu:

"HAYAT BENİ ÖDÜLLENDİRDİ"

“İlk önce beslenme geliyor. Çünkü güzellik içten dışa doğru yansıyan bir şeydir. Gerçekten sağlıklıysanız iyi görünürsünüz. Her zaman kendi bedenimi tanıyıp ona göre beslenmeyi tercih ettim. Gün içinde 15 dakika güzellik uykusuna yatıyorum, o şekerleme bana sağlıklı ve dinç bir görünüm sağlıyor. Yeteri kadar hareketli olmaya, beslenmeye ve düzenli yaşantınıza dikkat ettiğinizde hayat sizi ödüllendiriyor.”

Yıllara meydan okuyan oyuncu Nebahat Çehre’den sağlık tavsiyesi: İyi dostlar ilaç gibidir

STRESTEN UZAK SAĞLIĞA YAKIN

Stresin vücuda ve yüze yansıdığını savunan Çehre, dış bakımlardan ziyade iç huzura dikkat çekiyor. Zihinsel zindeliğin sırrını "Aslında güzellik için hayata güzel bakıp insanları güzel görmek yeterli bence" sözleriyle ifade eden Çehre, “Hayatımda stresten, gerginlikten ve çatışmalardan kaçınırım. Günlük hayatımda kavgalardan uzak dururum, gergin ortamlarda tartışmak yerine sakin kalmayı ve oradan uzaklaşmayı tercih ederim” diye anlattı.

Nebahat Çehre’nin hayatındaki olmazsa olmazlardan biri de “sıkı dostlar”... “İyi dostlar ilaç gibidir” diyen Çehre, “Çok şükür hayatta güvenebileceğim iyi dostlarım var. Çok sayıda değil ama yeterli oluyor...” dedi.

Deniz kaynaklı seçilmiş peptidlerden oluşan gıda takviyesi serisi Peptiline’ın marka elçisi olan Nebahat Çehre, 48 yıllık bir geçmişe sahip Fransız biyoteknoloji şirketi Türkiye’ye gelmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, “Uzun yıllardır hayatımda yer verdiğim ve güvendiğim bir markanın elçisi olmak benim için büyük bir onur. Bu iş birliği, inandığım ve yaşamımda gerçek bir karşılığı olan bir markayla kurduğum özel bir bağ. Çünkü insanın kendine verdiği değer, kendine ayırdığı özenle başlar” diye konuştu.

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